Landes : 47 plans d'eau désormais accessibles aux pêcheurs

Suite à la demande des mairies, l’instruction des dossiers par la préfecture et les échanges avec les propriétaires privés, la Fédération de pêche des Landes fait savoir ce lundi que 47 plans d'eau sont aujourd'hui accessibles aux pêcheurs dans le département.

Les pêcheurs peuvent enfin pratiquer à nouveau leur loisir quasiment partout dans les Landes. Pendant le confinement, l’activité était interdite. Pêcher dans les cours d’eau, les fleuves ou les rivières est autorisé depuis le 11 mai. En ce qui concerne les plans d’eau, les lacs, les étangs, la plupart des maires ont demandé des dérogations.

47 plans d'eau sont désormais accessibles aux pêcheurs dans les Landes. Cette liste devrait encore évoluer dans dans les jours qui viennent car d'autres demandes sont en cours d'instruction en Préfecture, selon la Fédération départementale de pêche.

Ainsi, dans les Landes la pêche est possible sur tous les cours d'eau et sur certains plans d'eau dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale. La liste des plans d'eau est à retrouver ci dessous :

Sur les sites désignés :

L'activité pêche est autorisée

Des plages horaires peuvent être imposées

La navigation est autorisée, le cas échéant, aux conditions habituelles (Navigation pêche dans les Landes)

Sur certains sites, seuls les ports sont autorisés et la navigation = accès aux rives interdit

Devant la complexité de la mise en place des dérogations, il est conseillé aux pêcheurs :