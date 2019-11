Landes : Agrocampus, le premier bâtiment d'Agrolandes, a été inauguré

Agrolandes, le futur technopôle de 84 hectares qui veut inventer l'agriculture du futur, se concrétise. Une première étape a été franchie ce lundi : l'inauguration d'Agrocampus. C'est là que vont travailler des entreprises spécialisées dans la recherche et l'innovation agricole et agro-alimentaire.

Haut-Mauco, France

Le tout premier bâtiment d'Agrolandes - le futur technopôle qui veut inventer l'agriculture de demain - a été inauguré ce lundi. Il s'agit d'Agrocampus, le site qui accueille le siège social d'Agrolandes et la pépinière d'entreprises.

Agrocampus propose à des entreprises innovantes, qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire ou de la chimie verte, de louer un espace de travail. Les entreprises installées dans le bâtiment bénéficient ainsi d'un accompagnement, de services administratifs et de salles de réunion. L'intérêt est qu'elles peuvent travailler ensemble et échanger sur leurs pratiques.

Au rez-de-chaussé du bâtiment, les murs sont en béton. Le premier étage est fait principalement avec du bois des Landes. © Radio France - Justine Hagard

Le bâtiment est équipé de dix-huit bureaux de 22 m², huit ateliers de 50 m² et un grand espace modulable de 150 m² qui peut service de salle de réunion ou de conférence. Pour l'instant, onze structures ont intégré Agrocampus. Il reste donc de la place pour les entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer.

Un exemple de bureau à Agrocampus. © Radio France - Justine Hagard

L'association Topmachine 640 est l'une des premières structures à avoir rejoint Agrocampus. Si elle a pu rejoindre l'aventure, c'est grâce à son projet de mesure de conductivité des sols. "Le principe, c'est qu'on attelle un petit capteur derrière un kwad, que l'on fait circuler sur les parcelles des agriculteurs. Grâce la mesure qui est faite au passage du kwad, on construit une cartographie du potentiel de production de ces sols. Par exemple, sur une parcelle de 10 hectares, on va rencontrer des zones à très fort potentiel et d'autres avec un très faible potentiel. Après analyse de cette cartographie, l'objectif est d'adapter les pratiques des agriculteurs", résume Richard Finot, son directeur.

Agrocampus a coûté 4,4 millions d'euros. Les investissements nécessaires pour le technopôle dans son ensemble avoisinnent les 50 millions.

Dans le hall d'Agrocampus, un grand espace végétalisé. © Radio France - Justine Hagard

Les escaliers et l'ascenseur qui mènent au premier étage. © Radio France - Justine Hagard

La plupart des bureaux se trouvent au premier étage. © Radio France - Justine Hagard