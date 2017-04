Grippe aviaire : début du vide sanitaire ce lundi

A partir de ce lundi, il n'y aura plus aucun canard dans les exploitations de 267 communes des Landes. Le vide sanitaire qui concerne cinq départements du sud-ouest va durer jusqu'au 28 mai pour éradiquer l'épidémie de grippe aviaire.

Plus aucun palmipède dans les élevages de plus d'un millier de communes du sud-ouest. Le vide sanitaire débute ce lundi dans cinq départements (les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées), pour tenter de juguler définitivement l'épizootie de grippe aviaire, avant une révision totale des pratiques de la filière. Dans les Landes, entre 900 et 1.000 éleveurs dans 267 communes sont concernées. Le vide sanitaire va durer six semaines, jusqu'au 28 mai.

Six semaines pour tout mettre aux normes

Durant cette période, les éleveurs ne vont pas chômer. Il va d'abord falloir vider l'exploitation, tout nettoyer et tout désinfecter puis évacuer les lisiers. Deuxième étape, mettre toutes les installations aux normes de biosécurité.

L'objectif est de tout mettre en oeuvre pour empêcher le virus d'entrer sur les élevages, cela passe par l'installation de sas de protection à l'entrée des bâtiments où tout est désinfecté. Il faut aussi limiter au maximum tous contact entre les canards et les oiseaux sauvages, qui peuvent être porteurs du virus. Les parcours empruntés par les animaux doivent donc être protégés, abrités au maximum par des filets par exemple.

Une fois que les bâtiments seront désinfectés et que les éventuels travaux seront faits, au bout de ces six semaines de vide sanitaires, les éleveurs vont devoir prouver que leurs exploitations respectent bien toutes ses règles. Il y aura des visites de contrôle et c'est seulement une fois que tout cela sera fait que les éleveurs pourront reprendre des canards, et relancer la production.