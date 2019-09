Landes : des agriculteurs enterrent leurs slips, trois mois plus tard il ne reste plus que l'étiquette

Département Landes, France

Il y a trois mois, plusieurs agriculteurs des Landes, membres de l'ALPAD, avaient décidé de répondre au défi "Entrerre ton slip". Comme son nom l'indique, il s'agissait d'enterrer un slip en coton et de le déterrer trois mois plus tard. Les slips ont été enterré en Chalosse, à Mugron, dans le Pays d'Orthe à Labatut et Saint-Lon-les-Mines et Tartas. Le défi, né au Canada, sert à faire la promotion de l'agriculture de conservation, qui consiste à cultiver ses terres sans engin et en limitant la chimie.

Quel rapport entre ces slips enterrés et l'agriculture de conservation ?

C'est une façon de faire de la promotion, puisque seuls les agriculteurs qui suivent cette pratique participent au défi. Défi né au Canada il y a quatre ans. Il a essaimé aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique et donc en France : de la Marne au Var en passant donc par les Landes ! Le slip en coton reste trois mois sous la terre. Ce qu'il en reste, une fois déterré permet de mesurer la vie biologique du sol. Plus le slip est dégradé, plus le sol est riche et donc nourri.

Qu'est-ce que l'agriculture de conservation ?

Ce type d'agriculture, qui ne dispose d'aucun label, consiste d'une part à limiter la chimie, les engrais et autres produits phytosanitaires, mais aussi et surtout à remplacer le métal par du végétal. C'est à dire remplacer la charrue par les couverts végétaux, ces inter-cultures semées entre deux cultures de maïs ou de tournesol, comme la moutarde, le seigle, l'avoine ou encore la féverole très répandue dans les Landes. Ces plantes permettent de capter l'azote et donc de diminuer l'usage des engrais et minimise aussi les mauvaises herbes. Pour que ce soit efficace, il faut laisser ces couverts végétaux plusieurs mois puis semer par-dessus après avoir passé un rouleau. Ce n'est qu'à cette condition que la terre est nourrie et que la récolte de maïs ou de tournesol par exemple sera bonne même en limitant voire en supprimant l'apport d'engrais.

Quel impact ?

L'agriculture de conservation a un autre avantage selon ses promoteurs. Car, si elle se généralise, elle pourrait limiter le réchauffement climatique. Les couverts végétaux captent les émissions de carbone et le stockent. L'agriculture de conservation sera-t-elle l'agricutlure de demain ? Ses promoteurs l'espèrent mais le principal frein pour l'instant est sa complexité pour la pratiquer, il faut avoir été formé. L'ALPAD, l'associaiton landaise pour la promotion de l'agriculture durable propose des sessions aux exploitants.

Quel résultat ?

Bilan après trois mois passés dans le sol : sur les huit slips enterrés, il ne restait plus que l'élastique pour six d'entre eux. Les deux derniers, enfouis à Mugron, sont moins dégradés car ils ont été enterrés dans un sol non irrigué, or l'eau favorise la vie biologique, et sur une ancienne parcelle de vigne qui avait subi des traitements au cuivre donc en partie contaminée.

L'ALPAD, qui renouvellera l’opération "Enterre ton slip" au mois de mars dans les Landes.