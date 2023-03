Landes : ils mettent des truites à l'eau pour préparer la saison de pêche

La saison de pêche à la truite débute le samedi 11 mars. Mais pour pêcher des truites, encore faut-il qu'il y en ai. Joël Millet et les bénévoles de l'association de pêche organisent des opérations de rempoissonnement dans la grande et la petite Leyre. Ils mettent à l'eau des truites pour les pêcheurs.

Des lâchers réalisés dans la bonne humeur

Jeudi 2 mars, il fait froid. Très froid même, le thermomètre affiche -1 degré. Malgré la météo, Joël Millet et les bénévoles passent un bon moment. Avant de commencer la matinée, il y a une tradition, manger une chocolatine. C'est la Fédération de pêche des Landes qui apporte les truites, en camion. C'est Sylvain qui s'en occupe. Il va les chercher directement chez le pisciculteur avant de laisser les bénévoles les mettre à l'eau. "On est en pleine nature et on met des poissons à l'eau pour qu'on puisse les pêchers dans quelques jours, que demander de mieux", dit Pascal, bénévole et pêcheur depuis 40 ans qui adore participer à ces moments de convivialités.

Sylvain de la Fédération de pêche des Landes, prépare les seaux de truites avant qu'elles soient mises à l'eau © Radio France - Max Martin

Une tonne par an

D'Argelouse jusqu'à Tensacq, ils lâchent des poissons autour de 12 ponts qui surplombent les rivières de la grande et de la petite Leyre. 16 000 truites sont mises à l'eau pour chaque opération de rempoissonnement. Soit 200 kilos. La première opération de l'année a eu lieu le jeudi 2 mars. Il y en aura cinq en tout, une fois par mois jusqu'en juillet. Au total, une tonne de truite sera déversée dans ces rivières.

Des niveaux d'eau qui inquiètent

"L'année dernière, il y avait un mètre d'eau de plus. Le niveau actuel de l'eau est celui qu'on devrait avoir, normalement, au début de l'été", s'indigne Joël Millet. Aujourd'hui, la crue de la grande et de la petite Leyre est basse mais pas assez pour empêcher la pêche. Ce qui n'empêche pas le président de l'association de pêche de s'inquiéter. "Les étés sont de plus en plus secs. Si nous n'avons pas de fortes pluies dans les prochains mois, cela va être très compliqué de pouvoir pêcher."