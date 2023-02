Landes : l'interdiction du S-Métolachlore, pesticide le plus utilisé dans le département, divise

La décision est tombée ce mercredi 15 février. L’Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, veut interdire d'ici six mois environ les pesticides à base de S-Métolachlore, le désherbant dont les résidus chimiques, qui polluent l'eau, sont classés comme "cancérogènes possibles". C'est le plus utilisé dans le département des Landes, en particulier dans les champs de maïs, de soja, de tournesol et de certains légumes, devant le glyphosate. Une décision saluée par l'association environnementale Les Amis de la Terre des Landes, qui inquiète, au contraire, les agriculteurs.

Pas de substitut pour les agriculteurs ?

Sur son site internet, l'Anses indique avoir "mené une expertise sur le risque de contamination des eaux souterraines par la substance herbicide S-métolachlore et ses métabolites. L’évaluation montre que les concentrations estimées [...] dans les eaux souterraines sont supérieures à limite de qualité fixée par la législation européenne en la matière". C'est donc pour "préserver la qualité de l'eau" que l'Agence a décidé d'engager "la procédure de retrait des principaux usages des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore". Pour Michel Larrère, secrétaire général de la FDSEA des Landes et producteur de maïs, tournesol et légumes à Montaut dans les Landes, les six mois évoqués avant l'interdiction du S-Métolachlore laissent "trop peu de temps aux agriculteurs pour trouver une autre solution. Certes on évolue, on s'est mis au désherbage mécanique, mais il est très compliqué de ne faire que ça : en Chalosse, par exemple, selon le climat, les pluies, on ne peut pas toujours programmer de désherbage mécanique. Et il est hors de question de repasser au désherbage manuel. Nos arrière-grands-parents l'ont vécu mais nous, on ne pourra pas se le permettre, c'est impossible !"

L'agriculteur de Montaut craint également, si cette interdiction ne vaut qu'en France, que les maïsiculteurs français se retrouvent dans une situation de concurrence défavorable au sein de l'Union européenne. "Quand on sait qu'à l'extérieur c'est pire que chez nous, est-ce qu'on ne court pas un danger plus grand si on se met à importer des aliments qu'on ne pourra plus produire chez nous ? Parce qu'à force de nous contraindre, d'interdire d'abord les OGM puis le métolachlore maintenant, la production baisse."

Dans un communiqué commun publié ce mercredi soir, l’Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales (AGPB), l’Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM), la Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB), la Fédération des producteurs d’Oléagineux et Protéagineux (FOP) et l’Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre (UNPT) disent leur "inquiétude face aux retraits successifs des molécules essentielles à la production agricole et au maintien de filières compétitives". "Nous appelons l'Anses, en l’absence de risque sanitaire avéré, à inscrire son action dans le pas de temps des autorités européennes pour éviter toute concurrence inéquitable entre les agriculteurs français et leurs voisins", est-il écrit dans le communiqué.

Les Amis de la Terre des Landes saluent la décision

L'association environnementale Les Amis de la Terre des Landes, au contraire, salue cette décision. Après des années de combat pour faire interdire ce pesticide, Roland Legros, spécialiste de l'eau, se sent "soulagé". "Ces substances sont des perturbateurs endocriniens dont on ne connaît pas exactement les risques. Aucune étude scientifique précise n'a été menée sur le sujet. Ce que l'on sait, c'est que la limite de qualité [la concentration maximale de résidus chimiques au-delà de laquelle l'Europe l'estime dangereuse] est dépassée à certains endroits dix fois, notamment du côté de Créon d'Armagnac et Lubbon", à l'est du département des Landes. "On en trouve donc dans l'eau potable mais aussi dans l'Adour, les mares, les ruisseaux. Ils altèrent les gênes des êtres-vivants, la reproduction des poissons...", regrette le militant. Il espère que ce désherbant ne sera pas remplacé par un autre produit chimique. "La solution elle est toute trouvée, c'est l'agriculture biologique", estime-t-il.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, qui datent de 2021, les agriculteurs des Landes en ont acheté 113 tonnes en 2021 contre 80 de glyphosate, le deuxième pesticide le plus utilisé dans le département.