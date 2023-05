Landes : la grippe aviaire de retour dans le département, un élevage touché à Bordères-et-Lamensans

Depuis lundi 8 mai, des signes cliniques et des premiers résultats d'analyses défavorables laissaient craindre le pire. Les résultats définitifs sont tombés ce mercredi 10 mai : un cas de grippe aviaire hautement pathogène a été détecté dans un élevage de canards de Bordères-et-Lamensans, près de Grenade-sur-l'Adour, annonce la préfecture des Landes à France Bleu Gascogne.

Consternation et incompréhension

C'est la consternation au sein de la filière : cet hiver, le département des Landes a été quasiment épargné par la grippe aviaire. Un seul cas a été avéré, dans un élevage autarcique de Cagnotte , et c'était au mois de janvier. Le "Plan Adour", qui visait à mettre en place un quasi vide sanitaire dans 68 communes landaises dans la période la plus à risque, c'est-à-dire du 15 décembre au 15 janvier, semblait pourtant avoir porté ses fruits. Ce cas d'influenza aviaire, dans un élevage de canards prêts à gaver où, selon nos informations, les palmipèdes étaient claustrés, pose donc beaucoup de questions et inquiète énormément les professionnels.

"Nous sommes consternés" réagit Marie-Pierre Pé, la directrice du CIFOG, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. "C'est l'incompréhension la plus totale. C'est inédit à cette période de l'année, une période qui n'était pas considérée comme une période à risque. Après le succès du Plan Adour cet hiver, on se pensait relativement tirés d'affaire."

Enquête épidémiologique

Reste maintenant à trouver des explications : "Cela nous pose beaucoup de questions" reconnait Marie-Pierre Pé. "Nous attendons beaucoup de l'enquête épidémiologique, afin de comprendre comment le virus a pu arriver dans cet élevage, où les canetons ne se trouvaient pas en plein air. Ils étaient claustrés."

Un retour surprenant

Ce cas dans les Landes intervient alors que le virus a refait son apparition dans le Gers la semaine dernière, après plusieurs mois d'accalmie. Deux foyers ont été détectés à Manciet et Couloumé-Mondebat. En revanche, une suspicion de cas à Eauze s'est révélée négative ce mardi.

Une résurgence de cette maladie ne manque pas de surprendre, alors que le virus frappait auparavant les élevages plutôt l'hiver, et non pas en plein mois de mai. À tel point que le ministère de l'Agriculture avait décidé d' alléger les mesures du confinement fin avril dans le cadre d'un allègement du niveau de risque dans le pays.

