Landes : les agriculteurs jugent la revalorisation de leur retraite insuffisante

C'est une petite victoire pour les agriculteurs. Ce jeudi après-midi, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui revalorise leurs retraites. Alors qu'actuellement, les agriculteurs retraités touchent 75% du Smic, ils toucheront 85% du Smic à partir de 2022, soit un peu plus de 1000 euros par mois pour une carrière complète.

Cette proposition de loi, portée par le communiste André Chassaigne, ne date pas d'hier. Elle avait déjà été adoptée à l'unanimité en février 2017, avant d'être rejetée au Sénat en mai 2018 via une procédure de vote bloqué.

Plusieurs amendements critiqués

Pour les agriculteurs, c'est donc une victoire, mais qui reste finalement en demi-teinte. Francis Siberchicot, le président de l'Adraf (Association des retraités agricoles) des Landes, se dit effectivement mitigé, parce que cela fait plus de trois ans que la proposition de loi a été adoptée pour la première fois. Donc "trois ans de perdu", pour Francis Siberchicot.

Et ce qui l'énerve encore plus, c'est l'entrée en vigueur en 2022 alors que le texte prévoyait à l'origine 2021. Mais ça, c'était avant que la majorité amende le texte. Il y a d'ailleurs un autre amendement qui l'agace : celui qui exclut du dispositif certains polypensionnés, c'est-à-dire les exploitants qui perçoivent une retraite autre qu'agricole en raison d'un emploi annexe. "Inadmissible", pour le président de l'Adraf des Landes. "Ce sont des gens qui ont toute une carrière d'agriculteurs derrière eux", précise-t-il.

"On nous a appris à nous contenter de peu"

Du côté du Modef, le Mouvement de défense des exploitants familiaux, c'est le même discours. Pour Serge Mora, son président, cette loi est certes une victoire, car cela faisait plus de 20 ans que les agriculteurs la demandaient. Mais lui aussi est mitigé : "On est encore en dessous du seuil de pauvreté... On nous a appris à nous contenter de peu", regrette-t-il. Avant d'ajouter : "Quand on compare à la retraite moyenne versée en France qui est d'environ 1400 euros, on voit bien qu'on n'y est pas encore. On nous dit depuis des décennies qu'on est méritants, mais ensuite, on nous dit 'merci les gars, vous avez fait le boulot, mais contentez-vous de miettes'".

Le texte sera examiné par le Sénat le 29 juin prochain, pour une probable adoption définitive.