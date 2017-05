Landes : les Jeunes Agriculteurs manifestent devant la Préfecture

Les Jeunes Agriculteurs des Landes manifestent ce lundi matin devant la préfecture à Mont-de-Marsan. Ils sont une vingtaine venus crier leur désarroi et leur colère car la totalité des aides promises après à la première crise de la grippe aviaire n'a toujours pas été versée.

Ils sont une vingtaine réunis ce matin, depuis 7H, devant la Préfecture des Landes, à Mont-de-Marsan. Une initiative du syndicat Jeunes Agriculteurs qui dénonce les retards de versement des aides liées à la première crise de la grippe aviaire. Les éleveurs sont arrivés à pieds de la Chambre d'Agriculture avec une remorque de paille qu'ils ont déversée devant le portail avant d'y mettre le feu. Ils n'ont pas prévu une action violente, il s'agit plutôt d'un cri du cœur. Les manifestants ont déployé plusieurs banderoles sur les grilles de la préfecture avec un message principal : "les agriculteurs sont dans la merde, indemnités grippe aviaire ça urge !"

Selon les Jeunes Agriculteurs des Landes, plus de 1.000 éleveurs du département - 800 de canards et 220 de poulets - attendent toujours d'être indemnisés par l'Etat pour les pertes liées à la première crise de la grippe aviaire, pertes liées au vide sanitaire du printemps 2016. Ils ont touché seulement 70% des aides promises et le reste devait arriver début mai au plus tard, promesse de Stéphane Le Foll lors de déplacement dans les Landes fin février.

Vendre un tracteur pour payer les charges

Une attente intolérable, d'autant que ces éleveurs commencent à remplir les dossiers pour être indemnisés de la crise actuelle. Sébastien, éleveur à Montaut, près de Saint Sever, explique qu'il a perdu plus de 50.000 euros ces trois derniers mois, plus de canards depuis février, il peut encore tenir deux mois maximum Les trésoreries sont dans le rouge, certains agriculteurs sont obligés de décapitaliser leur exploitation, autrement dit de vendre les actifs comme un tracteur pour pouvoir payer les charges. Les banques avaient joué le jeu jusque là expliquent les JA, avec des prêts à court terme mais selon le syndicat ce n'est plus forcément le cas.

Dans les Landes aucune exploitation n'aurait mis la clé sous la porte, mais le risque est plus que réel et désormais il y a urgence ! Le Préfet des Landes a fait une promesse concrète : les éleveurs landais vont très vite recevoir un courrier de confirmation d'engagement d'indemnisation avec la somme précise qu'ils vont toucher. Ce courrier devrait leur permettre d'obtenir un prêt à court terme auprès de leur banque, et les intérêts pris en charge par le Conseil Départemental.

Les Jeunes Agriculteurs laissent jusqu'à la fin du mois de mai, c'est-à-dire deux semaines, aux autorités pour verser l'argent. Après le syndicat ne répondra plus de rien, la colère et le désespoir grandissent chaque jour chez les éleveurs.