Landes : les marchés de producteurs de pays s'adaptent à la crise sanitaire

C'est un rendez-vous de l'été dans les Landes : les marchés de producteurs de pays. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la Chambre d'Agriculture maintient onze marchés dans le département au mois d'août, en partenariat avec les communes, les offices de tourisme et le Conseil Départemental. Mais compte tenu du contexte, le dispositif de ces marchés a été revu. Ainsi, le masque sera obligatoire.

Comme les années précédentes, le public pourra très souvent consommer sur place, avec un espace de restauration. Cet espace sera calibré en fonction de la surface disponible pour respecter la distanciation physique. Ainsi, à Mont-de-Marsan ce jeudi, 15 producteurs seront présents place de la mairie à partir de 18h. L'organisateur conseille à ceux qui voudraient consommer sur place de venir avec leurs couverts.

Cette année, la Chambre d'Agriculture propose également aux communes d'organiser des marchés sans consommation sur place. Les stands de producteurs pourront accueillir les clients pour de la vente de produits et de plats à emporter.

Un site internet pour passer commande

Nouveauté cette année, un site web a été créé. www.alafermelandes.fr permet aux visiteurs et aux clients de commander et de payer en ligne les entrées, les plats, les desserts, les boissons et les autres produits à emporter proposés sur le marché, de les retirer et de les déguster à la maison.

Ces précommandes permettent aux visiteurs, qui arrivent tardivement, d'avoir toujours une disponibilité des produits.

Les marchés de producteurs de pays

Les marchés de producteurs de pays se tiennent de 18h à 23h, et de 17h à 21h30 pour les marchés sans restauration