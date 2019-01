Landes : Les sangliers font moins de dégâts mais sont de plus en plus nombreux en 2018

Landes, France

Les chasseurs ont fait le bilan des dégâts causés par le sanglier sur l'année 2018. Bien sûr la période de chasse n'est pas terminée ( ce sera le 28 février prochain ) mais la fédération des chasseurs landais a pu faire un premier bilan sur l'année écoulée.

En 2018, les sangliers font moins de dégâts dans les champs landais. La fédération des chasseurs landais a recensé 35 % de sinistres en moins entre 2017 et 2018. Petite nouveauté cette année, les chasseurs landais s'adaptent aux périodes où l'on sème le maïs pour chasser le sanglier lors des battues administratives. Avant, il y avait une "période fixe" souligne Jean-Luc Dufau, vice-président de la fédération des chasseurs landais et maintenant, les chasseurs s'adaptent, " par exemple, dans le nord du département, on sème le maïs avant le sud " du coup les battues sont organisées selon la période à laquelle est semée le maïs . Le maïs, c'est l'une des nourritures préférée du sanglier.

Visiblement ça marche, les champs landais sont moins sinistrés cette année. Cependant, d'après la fédération des chasseurs landais, les agriculteurs du Bas- Armagnac n'ont pas été épargnés par les sangliers. Leurs champs ont été ravagés autant en 2018 qu'en 2017.

Les sangliers sont de plus en plus nombreux

Pour l'instant, ce ne sont que des prévisions mais selon Jean-Luc Dufau, les chasseurs ont prélevé entre 13 et 14 000 sangliers en 2017, il serait 1 000 sangliers de plus sur la période de chasse 2018. Comment l'expliquer ? Déjà, la reproduction du sanglier dure toute l'année, auparavant, "c'était plutôt au printemps" d'après le vice-président de la fédération des chasseurs landais.

Il y a aussi des conditions qui sont bonnes pour la reproduction du sanglier, déjà les conditions climatiques , il a fait plus doux toute l'année et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des marcassins , l'hiver, dans les champs landais. En plus, le sanglier a eu de la nourriture en abondance en 2018. Une "année particulièrement bonne pour les glands" selon Jean-Luc Dufau, et ça le sanglier adore presque autant que le maïs dans les champs.