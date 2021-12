Landes : si les grandes surfaces n'augmentent pas leurs prix, les agriculteurs sont prêts "à hausser le ton"

Dans les Landes, des agriculteurs ont rencontré le 18 et le 19 décembre des patrons de grandes surfaces pour leur réclamer une hausse des prix d'achat, pour compenser la hausse de charges. Il n'en est rien ressorti. La FDSEA et les JA disent, le 21 décembre, vouloir rester mobilisés jusqu'au bout.

Les agriculteurs landais ne comptent rien lâcher face aux grandes surfaces. Elles refusent d'augmenter leurs prix d'achat et de réduire leurs marges comme le réclament les exploitants qui, eux, subissent une hausse des charges. Les prix des matières premières, de l'énergie, des engrais s'envolent depuis plusieurs mois et les agriculteurs n'y arrivent plus. Le week-end du 18 et 19 décembre, ils sont donc allés à la rencontre des patrons de grandes et moyennes surfaces des Landes pour obtenir cette hausse de prix d'achat.

Ces gérants de magasins assurent que les discussions se passent bien, qu'ils sont en bons termes avec les exploitants. C'est vrai, d'après les Jeunes Agriculteurs. Ils l'ont assuré le 21 décembre avec le syndicat FDSEA lors d'une conférence de presse à la Chambre d'Agriculture à Mont-de-Marsan mais au-delà de cette cordialité, rien ne bouge.

"Le dialogue se passe plutôt bien mais avec un bémol, c'est que, selon eux, ils n'ont pas grand pouvoir de décision sur leurs centrales d'achat. Nous, on pense que si tous les directeurs de magasins se mettent autour de la table et ensemble, poussent dans notre sens, on peut y arriver. Les centrales d'achat doivent absolument passer les hausses qu'on demande", explique Kévin Pouysegur, membre du bureau des JA.

Ces sommes-là ne sont pas discutables

D'après lui, les directeurs de magasins sont en train de discuter entre eux. Les Jeunes Agriculteurs et le syndicat FDSEA des Landes attendent désormais une réaction rapide. Ils vont rester mobilisés jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ces hausses de prix d'achat et rien de moins.

"Pour le lait, il faudrait une augmentation d'au moins trois centimes d'euros par litre, pour la viande bovine, il faudrait un euro par kilo. Ce n'est pas la mer à boire. C'est le minimum pour couvrir les charges nouvelles, on ne parle même pas du revenu de l'agriculteur. Ces sommes-là ne sont pas discutables", estime François Lesparre, le président de la FDSEA des Landes.

Une mobilisation dès début 2022 si rien n'est fait

Si aucune hausse n'est décidée et appliquée rapidement par les grandes et moyennes surfaces, Jeunes Agriculteurs et FDSEA sont prêts "à hausser le ton, à engager un bras de fer". Le président de la FDSEA dans le département réfléchit à des actions dans les magasins. Tout cela sera à déterminer d'ici la fin de l'année avec les agriculteurs du département.