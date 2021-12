Landes : suspicion de grippe aviaire dans un élevage à Hastingues

Suite à une suspicion d'un foyer de grippe aviaire dans un élevage de canards à Hastingues, dans le sud du département, des analyses sont en cours. En attendant les résultats, la préfète des Landes met en place une zone de contrôle temporaire dans les communes aux alentours.

Résultats attendus samedi

C'est une forte suspicion de grippe aviaire qui touche cet élevage de canards de la commune d'Hastingues. Une mortalité inexpliqué de palmipèdes, et des signes cliniques, ont été constatés ce vendredi 17 décembre par un vétérinaire au sein de l'exploitation. Des premières analyses ont été effectués par le laboratoire des Pyrénées et des Landes. Suite aux résultats de ces analyses, des prélèvements ont été envoyés au laboratoire national de référence, situé à Rennes. Les analyses devront déterminer s'il s'agit bien de l'influenza aviaire, et si oui, de quelle souche il s'agit. Les résultats sont attendus samedi.

15 communes sous surveillance

En attendant ces résultats, la préfecture des Landes met en place une zone de contrôle temporaire concernant 15 communes : Bélus, Biarrotte, Cagnotte, Cauneille, Hastingues, Oeyregave, Orthevielle, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Etienne-d'Orthe, Saint-Laurent-de-Gosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Martin-de-Hinx, Sorde-l'Abbaye. Aucune volaille ou canard ne peut entrer ni sortir de la zone. Les mouvements de personnes ou de véhicules à destination ou en provenance d'exploitations sont à limiter au maximum.

Jeudi soir, un cas de grippe aviaire a été confirmé dans un élevage de Manciet, dans le Gers. C'est le premier foyer détecté dans un élevage du sud-ouest depuis la crise aviaire de l'hiver dernier.