Landes : une cagnotte lancée pour sauver la ferme des Neuf Fontaines

Installé depuis 2013 à Bostens sur le site des Neufs Fontaines, Christophe Vergez élève ses 50 chèvres au milieu des pins, de 11 hectares de verdures et des étangs. Il produit des fromages de chèvres frais. Mais l'exploitation familiale est aujourd'hui menacée. "On est dans une situation financière compliquée", réagit le chevrier.

La raison ? Le Covid-19 et les confinements ont entrainé une chute de son chiffre d'affaire. La ferme des Neufs Fontaines a perdu près de 40 % de son chiffre d'affaire sur l'année 2020. Les cantines scolaires qu'il approvisionnait, fermées, les marchés suspendus pendant presque six semaines, plus que deux restaurants à fournir à présent au lieu de cinq avant la crise ... tout ça a fait que Christophe Vergez ne pouvait plus payer les loyers des terres et de sa ferme qui appartiennent à Mont-de-Marsan Agglomération.

Obligé d'arrêter l'activité fin décembre

L'agglomération a dénoncé les différents baux de location fin juillet. Christophe Vergez doit régler les loyers qu'il n'a pas pu payer avant le 31 décembre 2021. Une somme autour de 7 000 euros selon lui.

Un coup dur "à quatre ans de la retraite" qui le met en colère. "Vu tout ce qu'on a fait pour le site, on l'a fait connaitre et on nous traite comme si on n'avait rien fait jusqu'ici... comme si on valait pas grande chose", réagit l'exploitant. En 2019, on comptait près de 3 000 visiteurs à la ferme entre mars et décembre, dont 1 000 pour le seul mois d'août. Mais l'année 2020 - année noire pour l'exploitation -est passée par là : seulement 1 000 personnes sont venues sur l'exploitation.

D'autant que les problèmes s'accumulent pour la Ferme des Neufs Fontaines : le déversoir du grand étang s'est effondré fin mai. Le plan d'eau s'est vidé et le site est depuis fermé aux promeneurs sur arrêté municipal. Mais la fréquentation de la chèvrerie s'en ressent.

Une cagnotte a été lancée pour aider l'exploitation à combler ses dettes.