Lapalud : le vase de Sèvres du président de la république pour le salon avocole

L'exposition nationale d'aviculture réunit jusqu'à dimanche soir 712 animaux à plume et à poil dans la salle polyvalente du château Julian en plein cœur de Lapalud village du haut Vaucluse.

Pigeons, poules, et dindons, lapins et cobayes, canaris et perruches voisinent dans un joyeux brouhaha. Cette exposition est dotée d'un prix exceptionnel : un vase de Sèvres offert par le président de la république, c'est la récompense ultime pour les éleveurs. Ce vase fait la fierté du président du club avicole et ornithologique de Lapalud Jean-Claude Marquez et bien sur de la lauréate.

Des mesures prophylactiques prises contre l'épizootie de grippe aviaire.

Catherine Mouisset est la gagnante du vase de Sèvres. Elle l'a remporté avec son coq de race australorpe. Mais si elle a pu participer à l'exposition c'est que le Vaucluse n'est pas concerné comme ses voisins du Gard ou des Bouches du Rhône par les mesures prophylactiques prises contre l'épizootie de grippe aviaire.

Jean-Pierre Burlet a visité cette exposition ... micro en main ... reportage :