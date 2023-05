Laurent Wauquiez dans la Loire pour présenter la nouvelle aide à l'installation des jeunes agriculteurs

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s'est rendu dans la Loire, ce mardi 2 mai. Il est venu rencontrer un jeune agriculteur qui reprend l'exploitation de son père à Mornand-en-Forez. Laurent Wauquiez était aussi là pour présenter la nouvelle version de la Dotation jeunes agriculteurs (DJA).

Cette nouvelle version se veut plus simple pour les jeunes qui souhaitent s'installer, et plus rapide aussi, "parce que les agriculteurs ont autre chose à faire que de la paperasse" explique Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, dans la Loire, on compte un peu plus de 4.000 exploitations agricoles, c'est 1.645 de moins qu'en 2010.

Depuis des dizaines d'années, la courbe entre les départs et les installations ne s'équilibre pas. Il y a encore une installation pour trois départs. Alors pour pousser les jeunes à franchir le pas, il existe des aides : la Dotation jeune agriculteur, dont le montant varie selon la zone d’installation, la nature et l’ampleur du projet. "Si l'on veut garder une agriculture, si on veut s'occuper de notre environnement, explique Laurent Wauquiez, il faut s'occuper des jeunes. Quand on a commencé en 2015, on a installé seulement 500 jeunes dans la région. Maintenant, on est à 1.000".

Jusqu'à 50.000 euros d'aide

Les agriculteurs peuvent prétendre à une aide allant jusqu'à près de 50.000 euros. Si "normalement l'Europe et l'État financent cette dotation, l'enveloppe générale a été diminuée et donc je compense avec la Région", Laurent Wauquiez affirme conserver un budget de 35 millions d'euros par an pour l'installation des jeunes.

Face à Ronan Berchu, le premier à bénéficier de cette nouvelle version de la DJA, le président de la région explique que désormais, les agriculteurs recevront le premier versement seulement six mois après la validation de leur dossier, contre "parfois deux ans" avec l'ancien modèle.