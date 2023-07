Lavandin : les prix de ventes toujours au plus bas

La récolte du lavandin a débuté il y a une semaine en Sud Ardèche autour du 7 juillet. Et la récolte est plutôt bonne. les pluies de mai/juin ont été bénéfiques pour les plants qui avaient beaucoup souffert de la sécheresse en 2022. Et pourtant ça ne change rien à la morosité des lavandiculteurs. La récolte ne se vend pas ou très mal avec des prix de vente qui sont en dessous des prix de revient. A chaque hectare, la plupart des agriculteurs perdent de l'argent. Une catastrophe pour ceux qui ont tout misé sur cette culture.

Des prix au plus bas

Les prix très élevés de la fin des années 2010 ont eu en fait un effet néfaste. Plusieurs agriculteurs ont voulu rejoindre cette production devenue très rémunératrice y compris dans des zones où on n'avait jamais cultivé du lavandin comme les plaines de la vallée du Rhône, le pays de Romans ou encore la Beauce. L'effet a été immédiat : le marché a été submergé et les prix se sont effondrés. Il faut ajouter à cela une baisse de la consommation. Les prix aujourd'hui sont passés en-dessous des prix de revient : les agriculteurs récoltent et vendent à perte pour tenter de sauver un peu de trésorerie.

La solution de l'arrachage ?

De nombreux agriculteurs comme ici en Sud Ardèche demandent une politique d'arrachage, seule solution pour faire baisser fortement la production. Et ces agriculteurs demandent que l'arrachage ait lieu dans les zones nouvellement plantés là où il est possible d'avoir d'autres productions. Les lavandiculteurs du diois, des Baronnies ou du Sud Ardèche expliquent que le lavandin est une culture bien adapté à leur terroir et surtout qu'il est difficile d'y faire autre chose.

Les plus optimistes voient une sortie de crise au mieux en 2025.