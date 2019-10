Le 13e salon Itechmer à Lorient pour évoquer les innovations dans le secteur de la pêche

Lorient - France

A Lorient, s'ouvre ce mercredi le 13e salon Itechmer, un salon réservé aux professionnels de la pêche. 243 exposants et plus de 7.000 visiteurs sont attendus.

Evidemment, il sera question du Brexit, prévu dans 15 jours, avec sous sans accord. "On ne va pas parler que du Brexit même si c'est un événement qui va impacter la pêche", explique Maurice Benoish, le président du salon. "La pêche existe et existera demain après le Brexit. La seule chose qu'on sait sur le Brexit, c'est qu'on ne sait rien. Il y aura des conséquences réelles, mais lesquelles ? On aura une conférence sur le sujet avec le président de la région."

Les pêcheurs britanniques pêchent aussi dans les eaux européennes

"60% des ressources européennes sont pêchées dans les eaux territoriales britanniques", affirme le président du Comité régional des pêches, Olivier Le Nézet. "Mais les pêcheurs britanniques pêchent aussi dans les eaux européennes", reprend Maurice Benoish. "Les accords de pêche avec le Royaume-Uni seront négociés par l'Europe donc ça se passera au-dessus de notre tête."

Des nouveautés sur les économies d'énergie et le matériel de pêche

Itechmer est avant tout un salon sur l'innovation : "Les nouveautés sont des évolutions, sur les économies d'énergie et sur le matériel de pêche, avec _des engins sélectifs. Pour laisser vivre les petits poissons_. La sélectivité permet d'avoir des mailles plus grandes pour respecter la ressource. D'ailleurs on constate qu'elle se reconstitue de manière spectaculaire. On a des mailles plus grandes qui ont moins de résistance dans l'eau donc tous cela va dans le bon sens."

Et l'une des préoccupations est évidemment la pollution plastique des océans : "Pour les filets qui polluent l'océan c'est plus compliqué car un filet qui se dégrade est un filet plus fragile. Il faut tester la durée de vie de ces filets en terme d'exploitation. Mais vous savez _les pêcheurs sont aussi les premiers nettoyeurs de la mer_. On ramène 80-90 tonnes de déchets par an au port de pêche de Lorient."