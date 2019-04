Le 1er mai on peut vendre du muguet mais pas n'importe comment !

Franche-Comté, France

Le 1er mai, jour de la fête du travail, est aussi le jour de la traditionnelle vente du muguet. Les vendeurs à la sauvette vont fleurir les rues. Mais attention il existe quand même une réglementation stricte.

La concurrence est rude pour les professionnels. Laure Monnier gérante de la boutique Fleur du Midi à Belfort : "Moi, ici j'en ai pas trop je ne peux pas me plaindre. On y arrive quand même mais c'est un jour où tout le monde a le droit de vendre et c'est encadré ! " déclare-t-elle.

Quelques règles

D'abord, il faut cueillir le muguet à l'état sauvage, dans les bois ou en forêt par exemple. Une fois cueilli, on peut le vendre nature, sans emballage et sans autres espèces de plantes ou de fleurs car les bouquets et les compositions florales sont réservés aux professionnels !

Les brins doivent être vendus en petite quantité. On ne peut pas installer de table, de tréteaux ou même de chaise pour signaler son point de vente. Là aussi, seuls les fleuristes sont autorisés à le faire devant leur boutique.

Par ailleurs, on ne peut pas s'installer juste à côté d'un magasin de fleurs. Il y a des distances à respecter en fonction des villes. À Belfort, il faut se placer au moins à 40 mètres. Et bien sûr, on ne doit pas gêner le passage.

Une fois ces règles respectées, on peut vendre du muguet en toute sérénité.

🌱 Vous avez prévu de vendre du #muguet pour le #1erMai ? Soyez attentifs, les conditions de vente peuvent varier selon les communes 👉 https://t.co/04VtnesRmEpic.twitter.com/s4qwbyccBi — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 28, 2019