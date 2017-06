Le 30ème salon chasse pêche nature à Saint-Gély-du-Fesc

C'est l'un des plus grands événements de France sur cette triple thématique. 20 000 visiteurs sont attendus au cours du week-end sur ce salon gratuit. Des spécialistes comme des non initiés.

Les chasseurs et pêcheurs trouvent sur place tout le matériel et les équipements nécessaires à leurs passions ( carabine, arc,stand de tir,canne à pêche, vêtements...)

Stand de vêtements de chasse © Radio France - Sébastien Garnier

Au total 110 stands sont à découvrir dont celui de l'association des chasseurs à l'arc de l'Hérault qui compte une quarantaine de membres.

Yvan Besse président de l'association des chasseurs à l'arc de l'Hérault Copier

Les non initiés amoureux de la nature et des animaux y trouvent aussi leur compte. Le lieu est agréable, un parc de cinq hectares ombragés dans le centre de Saint-Gély-du-Fesc. C'est l'occasion d'une ballade en famille pour approcher les 1400 chiens de chasses présentés, il y en a de toutes les tailles.

Des chiens de chasse © Radio France - Sébastien Garnier

La poule aux oeufs d'or

Gros succès aussi pour les poules de Caroline Dessalles éleveuse à Bel Air au nord de Montpellier, notamment les Marrans qui pondent des oeufs marrons foncés. Pour 35 euros vous repartez avec la poule qui vous fournira 200 oeufs par an, contrairement aux poules classiques, elle ne pond pas en novembre, décembre et janvier.

Les oeufs de la Marrans sont très recherchés par les grands chefs, Caroline éleveuse de poules

Caroline Dessalles devant la poule qui pond des oeufs marrons © Radio France - Sébastien Garnier

Comme un poisson dans l'eau

Le visiteur peut aussi apprendre a tailler un silex, approcher des faucons, assister a un concert de trompes de chasse ou s'initier a la pêche grâce à un simulateur. Vous choisissez un poisson qui apparait sur un écran, à vous de le sortir de la rivière.

Simulateur de pêche au salon de #StGelyDuFesc pic.twitter.com/uHA3xeajIx — France Bleu Hérault (@bleuherault) June 3, 2017

Le salon est ouvert samedi et dimanche de 8h à18h30. Entrée et parking gratuits. Restauration et buvette sur place. Ce dimanche à 15h un grand spectacle équestre est proposé, présenté par "Cavals Sud".