Le 54e Salon de l'Agriculture bat son plein

Depuis samedi, des milliers de personnes se pressent au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Le salon devrait accueillir plus de 600.000 visiteurs jusqu'au 5 mars prochain.

Comme chaque année, le temps d'une semaine, le parc des expositions de la Porte de Versailles se transforme en plus grande ferme de France. On vient pour admirer les vaches, moutons, chevaux et animaux de basse-cour. En tout, ils sont plus de 4.000 de 360 races différentes. Des animaux qui fascinent les visiteurs notamment Maëlys 5 ans qui trouve que "ça sent la vache". Aurélie sa maman est d'ailleurs aussi impressionnée que sa petite fille : "On a vu des bêtes assez costauds ! 1 tonne 400 !"

C'est l'heure de la pause déjeuner ! © Radio France - Aurore Jarnoux

Plus de 1000 exposants venus de France et de 21 autres pays

Au Salon, on retrouve évidemment beaucoup de Parisiens venus respirer l'air de la campagne mais aussi des provinciaux comme Christian et Denis venus exprès de Franche-Comté pour voir ça : "On a pris le bus à cinq heures ce dimanche matin, on a été voir les vaches notamment les Montbéliardaises de notre région. C'est bien agréable".

C'est un formidable outil de promotion pour l'agriculture - Denis, agriculteur en Savoie

Pour les professionnels, c'est également un événement incontournable. Denis est agriculteur en Savoie, c'est la troisième fois qu'il se rend au salon pour "admirer les bêtes et goûter aux fromages". Et puis pour les agriculteurs, c'est aussi un peu "les vacances" nous explique Corentin éleveur de moutons en Bourgogne : "ça permet de décompresser et on se retrouve entre copains éleveurs et on oublie tous les tracas de la vie".

Professionnels et visiteurs ont jusqu'à dimanche prochain pour profiter du salon de l'Agriculture.