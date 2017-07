Le 8e enduro de pêche à la carpe bat son plein à Saint-Jean de Losne

Ce week-end c'est la 8e édition de l'enduro de pêche à la carpe de Saint Jean de Losne. 96 heures pendant lesquelles 27 équipes s'affrontent pour ramener le plus de poisson.

La 8e édition de l'enduro de pêche à la carpe de Saint-Jean de Losne bat son plein. Pendant 96 heures, 27 équipes s'affrontent pour ramener le plus de poisson - le score étant comptabilisé non pas en nombre de carpes pêchées mais en poids - et tenter de gagner la compétition. Ce dimanche matin, c'est le dernier jour et les participants arrêteront de pêcher vers 11h.

Onze kilomètres de berges

Les pêcheurs sont installés sur onze kilomètres de berges, chacun à un poste qu'il a tiré au sort au début du challenge. Cannes à pêche dernier cri et appâts salés mais aussi sucrés pour attirer la carpe, tous les moyens sont bons pour pêcher le plus de poisson. Cet événement est organisé par l'association Côte d'Orienne de la Carpe de la Belle Défense, qui souhaitait mettre en place une vraie compétition de pêche dans la région.

Un enduro difficile

Cet enduro est d'ailleurs réputé plutôt difficile dans la région, comme l'explique David Viard, le président de l'association de la Carpe de la belle défense : "On est en bord de Saône, la carpe est un poisson malin qui ne se laisse pas attraper facilement et qui bouge beaucoup parce que nous sommes dans une rivière".

David Viard, le président de l'association La Carpe de la Belle Défense © Radio France - Soizic Bour

Une vraie passion

Théo et Julien, pêcheurs passionnés © Radio France - Soizic Bour

Les 54 participants sont de vrais passionnés, Théo et Julien viennent de Dole en Franche Comté, ils ont amené tout leur matériel et dorment sur place depuis 3 jours, et ce pour deux raisons principalement : "La pêche, c'est notre passion, on ne passe pas un week-end, même pas un jour sans pêcher", raconte Théo. "On vient pour la pêche, pour retrouver nos amis et passer un bon moment, mais aussi pour la compétition", explique Julien. Les deux amis ont déjà gagné l'an dernier, peut-être que la chance leur sourira à nouveau.