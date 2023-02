Le Berry représenté au Salon de l'agriculture à Paris

Le Salon international de l'agriculture démarre ce samedi 25 février et dure jusqu'au dimanche 5 mars à Paris. L'occasion pour de nombreux éleveurs et producteurs berrichons d'aller porter les couleurs de l'Indre et du Cher.

Le stand de l'Indre en Berry lors du Salon de l'agriculture 2022. © Radio France - Emeline Ferry La plus grande ferme de France rouvre ses portes ! Le Salon de l'agriculture de Paris débute ce samedi 25 février. Pendant dix jours, des agriculteurs venus de toute la France sont sur place pour faire connaître leur profession, pour présenter leurs animaux et pour faire déguster leurs produits. Comme chaque année, des représentants de l'Indre et du Cher seront présents porte de Versailles à Paris. Se balader dans les allées du Salon de l'Agriculture, c'est l'occasion de croiser des vaches, des moutons, des chèvres, des cochons, des chevaux venus de tout le pays. 23 animaux berrichons vont participer au Concours général agricole cette année. C'est le cas de la vache Mirondelle (accompagnée par son veau Toute Belle) qui était déjà présente l'an dernier , avec ses deux éleveurs installés à Chavin, dans l'Indre. Mirondelle, vache élevée dans l'Indre, va participer au Concours général agricole © Radio France - Emeline Ferry Deux taureaux charolais vont également participer, ainsi que 11 chiens berrichons, dans différentes catégories. Vous pourrez également voir neuf moutons de l'Indre et du Cher sur le ring, notamment des animaux élevés par l'ESAT Atout Brenne, installé à Douadic, qui ont été récompensés l'an dernier . À lire aussi Salon de l'agriculture : le Concours général agricole raconté par les éleveurs berrichons Faire déguster les spécialités berrichonnes Certains producteurs du Cher sont sur place pour faire goûter leurs spécialités. C'est le cas par exemple des Sablés de Nançay, qui régaleront les visiteurs avec leurs biscuits. Ce sera le cas aussi du traiteur "Saveurs et traditions Berry-Sologne" qui fera notamment découvrir sa pâte feuilletée artisanale fraîche. Incontournables de la gastronomie berrichonne : les vins de l'Indre et du Cher. L'an dernier, 35 vins berrichons avaient été récompensés , dont 14 qui avaient reçu une médaille d'or dans leur catégorie lors du Concours général agricole. Les visiteurs du Salon pourront également se régaler en goûtant les fromages de chèvre AOP de la région Centre-Val-de-Loire. Les élèves du lycée agricole Naturapolis de Châteauroux seront les seuls participants régionaux en lice pour le Trophée international des enseignements agricoles du 1er au 5 mars. Deux stands pour porter les couleurs de l'Indre et du Cher Comme l'an dernier, l'Indre aura son stand au sein de l'espace Centre-Val-de-Loire. Sous la bannière "L'Indre en Berry", 43 producteurs et d'artisans du département se succéderont pendant toute la durée du salon. Porté par l'Agence d'attractivité de l'Indre, ce stand est une vitrine pour les producteurs berrichons. Une journée dédiée à l'Indre aura lieu le vendredi 3 mars sur le salon. Le Cher sera également représenté avec son stand "Le Cher en Berry". À l'initiative du Conseil départemental et de la Chambre d'agriculture, cet espace de 27m² permettra aussi aux producteurs du département de faire briller leurs produits et de valoriser leur savoir-faire. Il y aura chaque jour une thématique différente avec des animations proposées aux visiteurs. Le département sera mis à l'honneur le jeudi 2 mars, avec la journée du Cher. À lire aussi EN IMAGES - Fromages, vin, bière, pâté berrichon... Les produits du Berry séduisent au Salon de l'agriculture