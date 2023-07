Le bilan des moissons 2023 est très moyen dans l'Indre, à cause de la sécheresse

Chez les agriculteurs de la Champagne berrichonne dans l'Indre, les moissons se terminent tout juste et l'heure est au bilan. La récolte a été inégale, selon les variétés semées et les terrains. La sécheresse des mois de mai et juin, les très courts et intenses épisodes de pluie, voire de grêle, ou encore les insectes, ont été autant d'obstacles au développement normal des grains.

Du blé qui ne peut plus être vendu au meunier

Jean Aujard est céréalier sur environ 450 hectares. Chez lui, l'orge a bien marché, le colza moyennement, et sa récolte de blé l'a particulièrement déçu : "Vous voyez ce grain, il est tout ridé, tout chétif, décrit-il. La plante a eu du mal à produire la graine" L'agriculteur explique que ses cultures souffrent des excès du climat, des pics de chaleur au-dessus de 30°C, et des pluies abondantes qui ruissellent mais ne restent pas.

Jean Aujard, agriculteur dans la Champagne Bérichonne n'est que partiellement satisfait de sa récolte de blé, abîmée la sécheresse. © Radio France - Margaux Longeroche

La conséquence pour son blé, c'est le déclassement. Il n'est plus assez gros ni assez lourd pour être vendu aux meuniers. "Ils me réclament un poids de 1000 graines à 760g, et cette année je suis plutôt à 720", détaille le céréalier. Sa récolte sera donc utilisée pour alimenter le bétail, et il doit la vendre à un prix inférieur à celui qu'il avait prévu.

Les lentilles du Berry menacées par un insecte

L'autre récolte qui préoccupe l'agriculteur c'est celle de la fameuse lentille du Berry. Depuis plusieurs années, il a vu proliférer la bruche, un insecte qui dévore la lentille de l'intérieur. "Cela peut rendre une partie de la récolte inconsommable", souligne-t-il. La bruche résiste aux intrants, alors pour lutter contre elle, Jean Aujard mise sur des haies bocagères, qui favorisent l'installation d'oiseaux et d'insectes prédateurs de l'insecte.

Difficile de savoir quelle variété planter et sur quel terrain

La particularité cette année, d'après Nicolas Paillard, agriculteur céréalier et président de la Chambre d'Agriculture de l'Indre, c'est l'imprévisibilité de la récolte. "Ce ne sont pas forcément les meilleurs terrains qui ont donné les meilleures récoltes et vice versa" note-t-il. Le changement climatique, et l'augmentation de phénomènes météorologiques extrêmes poussent les agriculteurs à se demander quelles variétés planter. "Nous essayons de travailler avec de nouvelles variétés, plus résistantes, mais c'est plutôt au stade de l'expérimentation", explique Nicolas Paillard.

Les agriculteurs doivent pourtant déjà réfléchir aux cultures qu'ils sèmeront en octobre, et commencer à travailler la terre.