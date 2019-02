VIDÉO - Le bio est l'avenir des agriculteurs de la Côte d'Azur

Toutes les filières agricoles se mettent au bio, selon le président de la Chambre d'agriculture. Pour Michel Dessus, "il y a une clientèle sur la Côte d'azur prête à payer un peu plus cher des produits locaux et de qualité."

Alpes-Maritimes, France

Alors que s'ouvre à Paris le Salon de l'Agriculture, la tendance qui s'affirme pour la plupart des filières agricoles est de produire bio dans le département des Alpes-Maritimes. La Chambre d'agriculture du département effectue des recherches et propose des appuis techniques aux professionnels. Selon Michel Dessus, son président, "il y a une clientèle sur la Côte d'Azur prête à payer un peu plus cher des produits locaux, bio et de qualité."

L'interview intégrale en vidéo