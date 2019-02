Le bio progresse en Provence mais reste cher

PACA, France

Autour de 25% des terres agricoles des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence sont passées au bio, soit environ 1600 agriculteurs bio sur les 3 départements. Dans les Bouches-du-Rhône en 2018, 80 nouvelles exploitations ont été certifiées, 38 dans les Alpes-de-Haute-Provence. Sur certaines cultures la progression est impressionnante, comme pour les nouvelles installations de maraîchers, à plus de 80% en bio dans les Bouches-du-Rhône.

Et du côté des consommateurs ? Selon le baromètre Agence BIO/Spirit Insight pour février 2019, 77% des provençaux mangent au moins une fois par mois un produit bio, 18% tous les jours. C'est plus la moyenne nationale. Mais il n'empêche qu'en Provence comme dans toute la France les chiffres sont proches sur la perception des prix du bio : trop cher pour plus de 80% des personnes interrogées.