Le bioéthanol, une filière d'avenir pour la région Hauts-de-France selon Christophe Buisset

Le développement du bioéthanol "c'est de l'économie et de l'emploi local" pour la région milite Christophe Buisset, le président de la chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France, invité de France Bleu Picardie ce vendredi alors que le mouvement des gilets jaunes entre dans sa troisième semaine avec un nouvel appel à la manifestation ce samedi à Paris.

Lui-même céréalier, Christophe Buisset vend une partie de sa production de blé, de betterave et de colza pour la fabrication de ces agro-carburants. "Nous avons les industriels pour les transformer comme Tereos, Cristal Union qui sont basés sur notre territoire et ce sont des emplois locaux" souligne-t-il même s'il a du mal à chiffrer ce que cela pourrait représenter.

L'agriculture doit être associée à la production d'énergie verte

"Si demain on se met à produire des plastiques biodégradables issus de pommes de terre, de maïs ou de céréales, si on produit aussi du gaz vert grâce au développement de la méthanisation sur nos territoires, cela peut générer beaucoup d'emplois et des chiffres d'affaires" pour une région comme la nôtre assure-t-il.

