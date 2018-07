Le blé du Nord et du Pas-de-Calais est précoce et de "très bonne qualité" cette année

Par Lucas Valdenaire, France Bleu Nord

La récolte de blé touche à sa fin dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bien plus précoce que les années précédentes, la moisson 2018 est globalement satisfaisante. Les rendements sont bons et la qualité du blé est encore meilleure.