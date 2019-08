Le Bleu d'Auvergne en fête ce week-end à Riom-ès-Montagnes (Cantal) malgré la sécheresse

Comme chaque année, l'association Festi'bleu et le SIRBA (Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d’Auvergne) organisent la fête de l'AOP Bleu d'Auvergne. Mais, cette année, la production de ce fromage à pâte persillée est placée sous le signe d'une longue et dure sécheresse.

Le roi de la fête: le Bleu d'Auvergne, 2m50 de haut et 5m de diamètre!!

Riom-ès-Montagnes, France

"L'AOP Bleu d'Auvergne n'est pas en danger". Les mots rassurants d'Aurélien Vorger, responsable du SIRBA, ne cachent pas la dure réalité. Les producteurs de Bleu d'Auvergne souffrent depuis un an au moins, et encore cet été. Dans la ferme familiale, Dominique Vergnol produit des fromages depuis près de 10 ans. L'agriculteur à Avèze dans le Puy-de-Dôme explique que ses 75 bêtes ont largement souffert des fortes chaleurs de l'été. "Dès qu'il commence à faire un peu chaud, à partir de 22 degrés, les vaches commencent à rentrer en stress thermique. Or, il a fait près de 38 degrés par endroit cet été" raconte, sidéré, le producteur.

Les fourrages de l'hiver déjà entamés

Pour Thomas Bonnafoux, l'un des gérants de l'exploitation familiale du Gaec du Cèdre Bleu, à Rageade (Cantal), la situation commence a être préoccupante. "L'herbe se fait rare et le lait commence à baisser" explique-t-il. "Il va falloir acheter au moins 6 000 euros de foin pour cet hiver. On a déjà attaquer de donner de l'enrubannage." S'il a continué à assurer la production du Bleu d'Auvergne, il a du renoncer à produire quelques autres fromages qu'il produit d'habitude, car les rendements en lait ne sont pas suffisants. " Ses 80 Montbéliardes produisent environ 10% de lait en moins.

"On se plaint pas trop, on limite les dégâts" - Thomas Bonnafoux

Une dérogation pour les fourrages additionnels

Le SIRBA est bien conscient des difficultés des agriculteurs surtout pour l'hiver. "Les secteurs d'Aurillac et de Saint-Flour sont très secs. _Certaines vaches n'ont pas mangé pendant trois semaines au moins"explique Aurélien Vorger, le responsable du syndicat. C'est pourquoi il est monté au créneau dernièrement. "Qaund on vit des périodes difficiles, on a la possibilité de faire des modifications temporaires des conditions de production." Car, pour obtenir l'appellation AOP, les producteurs doivent utiliser la nourriture pour les animaux issus des zones de production. "Des demandes de dérogation vont être faites" assure Aurélien Vorger "pour que les agriculteurs puissent acheter des fourrages." _