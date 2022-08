Le bleu des champs de lavandes a disparu cet été en avance dans le pays de Sault

Les récoltes ont été bouclées en gros fin juillet, c’est tout à fait exceptionnel en raison de la sécheresse prolongée. Ainsi on a fauché un peu partout très en avance dans le pays de Sault comme chez Cedric Mourard : "Ça fait déjà deux semaines qu’on a fini, d’habitude juste avant le 15 août on y est. Les récoltes ont été vite rentrées parce qu’il n’y a jamais eu d’humidité ni le matin, ni aucun jour dans tout l’été. Et si on le fait pas rapidement de toute façon _les plantes souffrent, au plus vite on les coupe, au plus vite on les soulage_. Alors la qualité y est mais ce sont surtout les rendements.

En toutes productions, aussi bien bouquets, fleurs mondées, ou alors les huiles essentielles, tout a eu un gros impact. Déjà dû au gel de l’année dernière mais aussi avec ces sècheresses qui se pérennisent tous les étés. Et sur les hauteurs c’est pire. Dans les terres caillouteuses il n’y a aucune humidité depuis très longtemps. Moi je fais uniquement de la distillation sur la lavande fine, d’habitude je fais entre huit et dix caissons et là cette année un caisson a suffi pour tout mettre."

La fête de la lavande est de nouveau là ce lundi 15 août

Une fête qui renaît pour sa 35ème édition après son absence ces deux dernières années pour cause de crise sanitaire. L’association Lavande en fête a voulu pour ce retour retrouver toutes les animations qui font le succès de la manifestation qui se tient à l’hippodrome du Deffends. Généralement elle accueille plus de 20 000 personnes.

L’ouverture de la fête dès 10h ce sera avec le Championnat de France de coupe de lavande à la faucille (catégorie professionnels) et le concours de coupe à la faucille (catégorie amateurs) On assistera ensuite au défilé des groupes folkloriques provençaux, des attelages, de vélos et tracteurs anciens. A voir encore la ruche vivante du syndicat des apiculteurs sans oublier le grand repas champêtre à l'ombre des chênes ( réservations conseillée à l'Office de Tourisme de Sault ) . L’après-midi sera ponctué par la démonstration de dressage de chevaux avec les Gardians & Arlésiennes de Roussillon, de nouveaux défilés avec les attelages et groupes folklorique et à 17h le spectacle avec le Condor. Sans oublier toute la journée l'exposition-vente de produits régionaux, l'exposition de peinture, le Coin des Artisans ou la mini ferme pédagogique et ludique avec promenades en poneys pour les enfants.

A noter qu'en dehors de la fête à l'hippodrome qu'à partir de 9h30 à Sault on assistera au défilé des tracteurs anciens et à la procession avec les Tambourinaïres du Comtat, et puis à 10h00 la Messe de l'Assomption à l'église Notre Dame de la Tour.