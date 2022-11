Le blues des producteurs bio en Indre-et-Loire

La Petite fève à Fondettes produit à la fois pour des magasins bio et de la vente directe.

"On risque de redescendre à des niveaux de salaire en-dessous du smic." Le constat est amer pour Clara Dupré. Ces deux dernières années, les clients se sont bousculés à "La petite fève", son exploitation bio située à Fondettes, mais depuis quelques mois, la fréquentation ralentit et la plupart des clients gagnés lors de la pandémie ont disparu.

Des ventes en baisse au niveau national

Même constat chez Paola Sassier. Elle produit des fruits et légumes bio à Luzillé. Lorsque des légumes lui sont restés sur les bras, il a fallu faire preuve d'inventivité : "nous avons fait de la soupe de courgette et de chou-fleur, explique-t-elle. Mais c'est de la trésorerie à avancer et beaucoup de travail. Il faut y réfléchir, les envoyer à la conserverie qui est à une heure de route."

La petite fève a perdu 20% de son chiffre d'affaire par rapport à l'année dernière, une baisse qui s'inscrit dans une dynamique nationale : selon l'Agence bio , les ventes de fruit et légumes bio ont baissé de 4% en 2021 par rapport à 2020.

Inflation et sortie du covid

Pour Thomas Prigent, le directeur de Bio Centre (une association qui regroupe près de 600 producteurs en Centre-Val de Loire), plusieurs pistes peuvent être avancées pour expliquer ces baisses, notamment l'inflation : "l'alimentation est la variable d'ajustement du budget, le bio qui est perçu à tort comme plus cher en fait les frais".

Un autre facteur peut être avancé "pendant la pandémie, une des rares possibilités de sortir de chez soi, c'était d'aller faire les courses. Les consommateurs se sont massivement tournés vers leurs producteurs bio. Ensuite il y a eu un retour à la normale et chacun a repris son rythme parfois très soutenu de vie, de travail et de loisirs."