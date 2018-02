Fontains, France

Entre les choux, les poireaux, les cardons à l'extérieur, et les salades, les petits pois et les carottes sous les abris, Laura Normand n'arrête pas! Cette jeune maman de 29 ans s'est lancée dans la maraîchage bio il y a cinq ans. Sa parcelle d'un hectare située à Fontains, en Seine-et-Marne, elle la gère toute seule. Son père, Pascal est dans les céréales, il lui donne parfois un coup de main. Le bio s'est imposé à Laura comme une évidence, "pour nos enfants, pour la planète, parce que c'est une alternative qui marche", analyse-t-elle. Dans son ADN également, le circuit court. Les clients viennent chercher leur panier de légumes, ou se font livrer dans un rayon de 20km. "On touche même Paris et la banlieue via une coopérative", souligne la jeune femme.

Sous les deux grands abris, Laura bichonne ses salades, ses petits pois et ses carottes. © Radio France - Elodie Vergelati

Zéro pesticide et une sacrée organisation

Aucun pesticide, bien sûr, chez Laura. Le maraîchage bio respecte les saisons et demande une sacrée organisation avec, notamment, la rotation des cultures, pour ne pas appauvrir les sols. "Sur ma parcelle de choux, par exemple, l'année prochaine je planterai autre chose, des carottes, des panais", explique-t-elle. Laura guérit aussi les plantes par les plantes, en appliquant sur ses légumes des décoctions de prêle, qui éloignent les maladies.

Elisabeth ... la meilleure arme, 100% naturelle, contre les rongeurs! © Radio France - Elodie Vergelati

Contre les rongeurs, une arme 100% naturelle ... le chat!

Bien sûr, le problème avec le maraîchage bio, ce sont les mauvaises herbes. Elles pullulent, Laura les arrache méticuleusement (des heures de travail), avec du matériel mécanisé très léger. La jeune agricultrice peut aussi compter sur Elisabeth, le chat de la maison, compagnon câlin et affûté. "Elisabeth joue un rôle très important sur l'exploitation, elle nous débarrasse des rongeurs", sourit Laura.

Faire du bio, c'est accepter d'avoir des pertes de production, Laura

En se lançant dans le bio, Laura savait qu'elle ne suivrait pas la logique de la rentabilité à tout prix. "Il faut accepter d'avoir des pertes dans la production, en fonction des aléas du climat", poursuit-elle. Une année pluvieuse, par exemple, c'est entre 20% et 30% de pertes. Pour l'instant, Laura ne se dégage pas de revenus. "L'argent de la vente de mes paniers rembourse l'achat des graines, le matériel, le comptable, mais je pense pouvoir me verser un salaire cette année", calcule-t-elle.

En Ile-de-France, 50 fermes se sont converties au bio en 2017, soit 2000 hectares bio en plus. © Radio France - Elodie Vergelati

50 nouvelles exploitations bio en Ile-de-France en 2017

Rien ne semble pouvoir arrêter Laura dans son aventure. Déterminée, comme tous ces exploitants franciliens qui se sont engagés dans le bio. 50 fermes ont grossi les rangs en 2017 d'après les chiffres du GAB, le Groupement des Agriculteurs Bio. 2000 hectares bio supplémentaires (15 000 hectares en tout), soit une progression de 14%. Le bio qui, pour l'instant, représente moins de 3% de l'agriculture en Ile-de-France.