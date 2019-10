"Le Bourgogne ne doit pas être réservé aux initiés", ce viticulteur de Pommard a fait le choix du supermarché

Pommard, France

"Nul n'est prophète en son pays, souvent les domaines viticoles en Bourgogne sont fermés", admet Aubert Lefas. Ce producteur qui exploite dix hectares à Pommard écoule 60% de sa production à l'export. Mais depuis quatre ans il reconvertit sa production en vin biologique, pour être en accord avec cette démarche il veut reconquérir une clientèle locale, et participe pour la première fois à une foire aux vins en supermarché.

"c'est quand même aberrant de se lancer dans l'agriculture biologique et d'envoyer ses vins au Japon ou aux Etats-Unis", Aubert Lefas, viticulteur à Pommard

La cuvée 2020 de Côtes de Beaune blanc les Monsnières aura l’appellation "AB", agriculture biologique. Aubert Lefas, viticulteur à Pommard a entamé sa reconversion au bio il y a quatre ans "ce sont des sacrifices, mais c'est plus éthique". Mais aujourd'hui 60% de sa production part à l'export, "c'est quand même aberrant de se lancer dans l'agriculture biologique et d'envoyer ses vins au Japon ou aux Etats-Unis".

Pour la première fois cette année, il fait donc le choix de participer à une foire aux vins, "c'est vrai qu'on retrouve moins de Bourgogne en supermarché, car nos productions sont plus petites, et puis nos vins sont parfois plus chers. Mais il y a aussi cette image persistante des caves bourguignonnes réservées à un public choisi, j'aimerai que les Bourguignons n'hésitent pas à descendre dans notre cave". 1000 bouteilles de Côtes de Beaune les Monsnières sont vendues en supermarché pour l'instant, cela représente 20% de la production.