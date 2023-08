Le carnet d'adresse de Pierre Gattaz

Une occasion unique de partager un moment intime avec Pierre Gattaz. Très à l'aise avec les bonnes adresses de vaucluse, il livre ses coups de coeur dans notre région. On découvre le projet et l'actualité du domaine viticole du Château de Sannes, et le festival Vins et Passions en Luberon du 13 Août.

Infos et résa pour le festival Vins et Passions en Luberon : https://boutique.luberon-sud-tourisme.fr/concerts-vins/chateau-sannes/festival-vins-passions-luberon