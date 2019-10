Le caveau panoramique XXL du domaine Rolly Gassmann a ouvert ses portes dans le vignoble alsacien

Après plus trois ans de travaux, le caveau pharaonique du domaine Rolly Gassmann a ouvert ses portes début octobre à Rorschwihr. 15.000 mètres carrés sur six niveaux. C'est l'un des plus gros investissements dans le vignoble alsacien depuis plusieurs années.