Le célèbre dresseur de chevaux Jean-François Pignon encadre un stage à Portbail

Jean-François-Pignon est connu partout en Europe, voir au niveau mondial, pour ses spectacles équestres et ses techniques de dressage. Il proposait mercredi et jeudi un stage à l'écurie des Mielles de Portbail-sur-Mer. Une cinquantaine de manchois y ont participé.

Se concentrer sur l'écoute de l'animal et comprendre son langage. Voilà ce que prône Jean-François Pignon. Ce célèbre dresseur a une renommé européenne, voir mondiale, pour ses spectacles équestres et ses techniques afin d'obtenir la confiance de l'animal. On l'a notamment vu lors de festivités des 90 ans ans de la Reine d'Angleterre en 2016, où il avait fait danser ses chevaux. Le drômois était mercredi et jeudi à l'écurie des Mielles de Portbail-sur-Mer pour un stage avec une cinquantaine de personnes, dont 12 cavalières et leur cheval.

Un langage complètement différent de l'homme

"L'idée, c'est d'essayer avec ma petit connaissance qui a quand même maintenant presque 40 ans de donner des conseils aux gens pour essayer de trouver une bonne relation avec leur cheval, explique Jean-François Pignon. Comme chez les anglais où il faut parler anglais, il faut parler cheval avec eux." Pour le dresseur, beaucoup trop de cavaliers et de calières humanisent l'animal, alors qu'il faudrait davantage l'écouter et faire preuve de silence : ne pas être brusque, prendre son temps.

C'est pas tellement que son langage est compliqué ou complexe, c'est qu'il est complétement différent du notre, donc nous justement on se regarde dans les yeux, on se parle comme ça. On prend du plaisir. Et tout ce que l'on fait est presque détestable pour le cheval - Jean-François Pignon

Le dresseur s'est aussi prêté à quelques photos et une séance de dédicace. Pascale participe à son deuxième stage à ses côtés. Le premier se déroulait sur ses terres dans la Drôme. C'est elle avec son ami Dominique, qui sont allées chercher Jean-François Pignon pour organiser un atelier à Portbail-sur-Mer. "Il a _une prise de conscience de cette grande sensibilité qu'à l'animal et sa subtilité_. Si on se met à l'écouter et dialoguer avec lui, on peut obtenir à ce moment là un accord du cheval", souligne la manchoise.

Le dresseur est aussi au cinéma

Jean François Pignon que l'on voit également devant la caméra. Il a récemment tourné un documentaire en Patagonie, chez le chanteur Florent Pagny. 40 jours, 4 criollos et du silence était diffusé cette semaine dans trois cinémas du département, à Hauteville-su-mer, La Haye-du-Puits et Cherbourg. En 2014, le drômois fut également à l'affiche de son film autobiographique Gazelle et en 2007 avec l'actrice Mathilde Seignier et Sami Frey de Danse avec lui.

Emballées par leur premier stage avec le dresseur, Pascale et Dominique ont souhaité le faire venir dans la Manche. © Radio France - Raphaël Aubry

La tournée de stages et de spectacles de Jean-François Pignon continue jusqu'au mois d'octobre. Il sera prochainement en Suisse, avant de revenir en Normandie près de Dieppe, fin septembre.