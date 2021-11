Le centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux racheté par un industriel de la viande

Placée en redressement judiciaire cet été, la ferme de Saint Martial vient de trouver un repreneur. La société T'RHEA, basée dans les Bouches-du-Rhône, entend via cette acquisition sécuriser l'approvisionnement de ses abattoirs proches et valoriser la viande Limousine très haut de gamme.

En difficulté financière, le centre d'engraissement de Saint-Martin-le-Vieux (au sud du département) avait été placé en redressement judiciaire le 3 août dernier. Un seul repreneur s'est présenté et le Tribunal de commerce de Guéret vient d'accepter son offre (décision du 2 novembre 2021). Il s'agit de la société T'RHEA, basée à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) qui possède déjà les abattoirs de Brive (Corrèze) et de Thiviers (Dordogne) et fait partie du groupe Carnivor, propriétaire entre autre de COVILIM à Limoges (qui exporte quelque 25 000 jeunes bovins par an).

La ferme creusoise rejoint ainsi une société d'envergure qui affiche 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. "C'est une issue extrêmement favorable, se réjouit Pierre Chevalier, président de Haute-Corrèze Communauté. Les perspectives de développement sont encourageantes puisque la plateforme dispose d'une force financière propre qui peut soutenir la production pendant au moins deux ans. On ne pouvait pas espérer mieux !"

Un projet de valorisation du cuir

L'activité est pérennisée. L'exploitation du site est inchangée : avec l'engraissement des broutards, le repreneur sécurise l'approvisionnement de ses abattoirs corrézien et périgourdin. Et mieux encore explique Pierre Chevalier qui rapporte que le directeur général de T'RHEA souhaite faire de ce site une "production de qualité à haute valeur de viande limousine pour en faire une forte identité à plus value. Il veut aussi améliorer la productivité de la race en tirant parti du cuir issu des animaux abattus". L'industriel entend déjà développer l'activité du centre avec la construction prochaine d'un bâtiment pour du stockage.

750 000 euros pour la communauté de communes

Autre bonne nouvelle pour la communauté de communes, l'industriel se porte en plus acquéreur de l'ensemble. Le site couvre 14 hectares, possède une unité de méthanisation, des panneaux photovoltaïques et des récupérateurs d'eau de pluie. Prix du complexe : 750 000 euros. Un chèque que la communauté de communes, propriétaire du bâti et du foncier, est forcément ravie d'encaisser. "C'est une aubaine ! s'exclame le président de la collectivité. Ça compense très largement les investissements qui avaient été réalisés. Et bien au-delà de l'emprunt de 350 000 euros dont il reste des annuités. Donc, pour votre communauté, c'est un désendettement qui nous permettra d'investir pour développer l'économie du territoire de la Haute Corrèze".

Extrait de la vidéo "ferme de Saint Martial : un modèle d'avenir" - capture d'écran Youtube

T'RHEA exploite le centre d'engraissement via une société spécialement créée à cette fin. Crécoli, pour Creuse Corrèze Limousin, siège à Saint-Martin-le-Vieux. Elle conserve les deux salariés de la ferme, dont la directrice, et s'engage à travailler avec les éleveurs locaux. Les 76 éleveurs des 45 GAEC qui étaient jusque-là actionnaires de la SAS (*) Ferme de Saint Martin. "Malheureusement, le capital détenu par ces éleveurs, qui est en moyenne pondéré, de l'ordre de 3 000 euros par ferme, c'est sûr que ce capital ils auront du mal à le retrouver, regrette Pierre Chevalier. Mais honnêtement, le plus important, c'est qu'on ait un industriel qui s'implante sur cette ferme et qui, j'espère, permettra aux éleveurs du territoire de récupérer très rapidement, par les plus values qui seront apportées, les 3 000 euros de capital qu'ils vont perdre en affichage aujourd'hui".

(*) Société par actions simplifiée