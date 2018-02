Ses opposants la surnomment la "ferme des 1000 veaux". Après un an d'attente, le centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux, en Creuse, a reçu le 7 février l'autorisation de passer de 400 à 800 broutards. Le seuil pour être rentable, selon les éleveurs.

Saint-Martial-le-Vieux, France

Deux fois plus de vaches pour la ferme géante de Saint-Martial-le-Vieux. Le Préfet de la Creuse autorise ce centre d'engraissement basé dans le sud de la Creuse à accueillir 800 jeunes broutards. 800 au lieu de 400 actuellement.

Un soulagement pour les agriculteurs qui portent ce projet. Ils avaient déjà ouvert leurs portes au public en août 2017 pour prouver que cela est possible (date de tournage de la vidéo ci-dessous).

La ferme de Saint-Martial, en #Creuse, dite "ferme des 1000 veaux", organise des journées portes-ouvertes pour répondre à ses opposants pic.twitter.com/X00DU4PRPn — France Bleu Creuse (@FBCreuse) August 8, 2017

Une ferme rentable à 800 animaux

Cela fait plus d'un an qu'ils attendent ce feu vert. Avec 800 animaux, cette ferme géante devient rentable. Elle n'est pas portée par une seule personne, mais par un groupement d'agriculteurs, une cinquantaine d'exploitations qui apportent ici une partie de leurs veaux mâles, les broutards, pour les engraisser en Creuse.

On garde la plus-value en Creuse" - Pascal Lerousseau, éleveur

"On garde la plus-value ici. On se met à l'abri des fluctuations du marché et des soubresauts de l'export quand les frontières se ferment pour des raisons sanitaires", explique Pascal Lerousseau, éleveur à Gioux sur le plateau de Millevaches.

Il a déjà placé une quinzaine de jeunes veaux dans l'exploitation, ce n'est qu'une petite partie de son cheptel mais cela permet de garantir un revenu. Et pas la peine de pousser les murs. Tout est prêt sur place pour accueillir jusqu'à mille animaux.

Les opposants continueront le combat en justice

C'est la dimension du centre qui fait hurler les opposants. Aurore Lenoir, présidente de l'association L-PEA [Lumière sur les pratiques d'élevage et d'abattage], promet de continuer son combat en justice, pas convaincue par l'union des agriculteurs : "Les éleveurs s'opposent à l'arrivée sur le marché de viande d'Amérique du Sud élevée dans de grands centres d'engraissement. Et pourtant ils reproduisent le même modèle ici !"

Mais ici pas de soja, pas d'OGM, alimentation locale et naturelle pour les broutards. Les éleveurs sont lassés de devoir se justifier sans cesse. Ils assurent que leur centre d'engraissement est exemplaire, et ils promettent d'organiser des portes ouvertes et même d'en faire une ferme pédagogique.

Pierre Chevallier, un des initiateurs du projet, répond aux critiques des opposants Copier

Le préfet de La Creuse a aussi donné aussi son feu vert à la construction d'un méthaniseur. Un équipement qui permettra de transformer les bouses de vaches en gaz et de produire de l'électricité. 7700 tonnes de fumier seront ainsi recyclés sur place.