Le cépage du vin jaune date de plus de 900 ans : des pépins de raisin du Moyen-Âge retrouvés sur un site archéologique

Des pépins de raisin datant de l'époque romaine et médiévale ont été découverts sur un site archéologique à Orléans. Certains correspondent au savagnin blanc, le cépage du Jura, utilisé notamment pour le célèbre vin jaune. Ce cépage a donc plus de 900 ans.

Arbois, France

C'est une étude inédite publiée dans la revue Nature Plants, ce lundi 10 juin 2019 :elle montre que le savagnin blanc date de plus de 900 ans ! Ce cépage, très répandu dans le Jura, est utilisé notamment pour préparer le célèbre vin jaune, emblématique de la Franche-Comté.

Cette étude se base sur l'analyse génétique d'anciens pépins de raisin, retrouvés sur des sites archéologiques : "L'un des échantillons prélevés sur un site médiéval d'Orléans correspond au savagnin blanc. En faisant des boutures ou des greffes, des personnes ont maintenu cette lignée depuis au moins 900 ans" selon Nathan Wales, coauteur de l'étude.

28 graines de raisin analysées

Les chercheurs ont analysé l'ADN de 28 graines de raisin, retrouvées sur neuf sites archéologiques différents et datant pour les plus anciennes de 500 ans avant Jésus-Christ. Ces chercheurs font partie d'un consortium international impliquant l’INRA, le CNRS et l’Université de Montpellier 1.

Ils ont comparé ces génomes à ceux de cépages modernes et notent "des relations très étroites entre les échantillons archéologiques et les échantillons cultivés aujourd'hui". Ils établissent ainsi des liens de parenté et montrent que les viticulteurs romains propageaient leurs cépages par bouturage à travers les territoires.