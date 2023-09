Le chanvre pourrait devenir une nouvelle filière agricole en Dordogne

Et si la Dordogne rejoignait les cinq départements de Nouvelle-Aquitaine qui se sont déjà lancés dans la culture du chanvre ? La Gironde, les Landes, les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime. Pour inciter les agriculteurs à se lancer dans cette nouvelle culture, une réunion d'information se déroulait ce jeudi 21 septembre à Siorac-en-Ribérac. Élus périgourdins et agriculteurs ont notamment pu y déguster le chanvre sous toutes ses formes, en sablés, en brownies, en tapenade ou encore en purée et en apprendre plus sur sa culture et ses débouchés. Car la plante peut être utilisée en alimentation, en boissons, en cosmétiques, pour l'isolation, la construction, le textile, sans oublier bien sûr son usage "bien-être".

ⓘ Publicité

Une plante aux nombreux avantages

"C'est une culture qui existait avant dans la région, notamment pour les Corderies de Rochefort rappelle Virginie Thomas chargée de mission à la Région Nouvelle Aquitaine pour les filières construction durable. "On l'utilisait pour les voiles, les cordages. C'était vraiment une plante qui était emblématique de la région. Puis, avec l'arrivée du pétrole, le plastique, elle, a été complètement oubliée. Et aujourd'hui, elle reprend un nouvel essor. Parce que c'est une plante qui offre énormément d'avantages, que ce soit dans l'utilisation de l'eau, avec très peu d'eau, sauf au moment des semis en avril. Pas d'intrants, donc très respectueuse de l'environnement et qui offre des opportunités de développement de filière absolument incroyables. Dans la construction, on peut faire du béton de chanvre. C'est un matériau qui est extrêmement intéressant, notamment pour le confort d'été et d'utilisation énergétique l'hiver. Mais on peut aussi faire de la graine. La graine de chanvre est très connue pour ses vertus en protéines, en bien-être, avec l'huile, sans oublier bien sûr le tissu. Donc c'est une plante qui a énormément de qualités et énormément de débouchés économiques".

Les agriculteurs périgourdins ont pu découvrir les saveurs et les vertus du chanvre © Radio France - Emmanuel Claverie

Une culture que pourrait bien tenter Samy Beau, un agriculteur de Vanxains, spécialisé dans les céréales et l'élevage de poulets label rouge. "Pourquoi pas, il faut être assez ouvert d'esprit et voir ce que cette culture peut nous apporter", confie-t-il. "A priori de ce qu'on écoute, c'est une culture pas magique, mais presque ! Il faudra voir sur le terrain. Ça pourrait déjà nous diversifier dans notre assolement, pourquoi pas sur une petite partie, mais surtout nous permettre de diversifier aussi nos revenus".

Un enthousiasme que tempère Nicolas Scheidre, qui, comme une trentaine d'agriculteurs en Dordogne, produit déjà du chanvre pour en récolter les fleurs à Moulin-Neuf près de Montpon-Ménestérol. "Ce n'est pas du tout l'or vert", met en garde le producteur. "Beaucoup se sont lancés là-dedans en pensant qu'ils allaient gagner des millions. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que la plante est par exemple très sensible au botrytis. Aujourd'hui, il pleut, je suis passé ce matin et le champ est très abîmé. Il y a aussi des ravageurs, comme les chenilles. Au départ, on pourrait se dire que n'importe quel agriculteur pourrait se lancer là-dedans, mais ce n'est pas le cas!"

Les agriculteurs accompagnés

Ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs qui voudront se lancer ne seront pas livrés à eux-mêmes. "La démarche est accompagnée par le territoire", précise Virginie Thomas chargée de mission à la Région Nouvelle Aquitaine pour les filières construction durable. "Nous allons informer l'agriculteur, le former. Pour les semis, on va lui fournir les semences et ensuite, il pourra bénéficier d'un accompagnement au niveau de la transformation et de la récolte". De nouveaux champs de chanvre pourraient donc côtoyer le maïs, le tournesol ou le blé dans les années qui viennent en Périgord.