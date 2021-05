Le château Carpe Diem veut protéger les vignes du gel printanier grâce à une aérogénératrice à Cotignac

En collaboration avec la société iséroise "Collaborative Energy", le château Carpe Diem de Cotignac est peut-être en passe de trouver la solution pour protéger les vignes et autres cultures du gel printanier, dévastateur cette année encore dans le Var. Le domaine de 30 hectares est devenu le site pilote en France pour l'installation d'une aérogénératrice dont le fonctionnement présente un double intérêt. Le dispositif permettrait d'assurer l'autonomie électrique du site et la protection des vignes grâce à la production d'un courant d'air.

On connait évidemment le principe de l'éolienne dont les pales en tournant produisent de l'électricité. Cette aérogénératrice va de la même manière produire du courant permettant ainsi au domaine d'acquérir une autonomie. Mais l'innovation réside dans la réversabilité de l'installation. Car elle peut aussi en ventilant, produire un courant d'air. C'est ce courant d'air qui devrait permettre de protéger la vigne, mais aussi les cultures. "Une machine comme celle-ci pourrait d'après les calculs, protéger jusqu'à un hectare de cultures. Depuis plus d'un mois, nous travaillons avec un prévisionniste local de Météo varoise et la société Collaborative Energy pour mettre en place dans les vignes un certain nombre de mâts disposant de capteurs de température. Ensuite, nous pourrons modéliser l'ensemble des phénomènes de gel sur cette parcelle" détaille Albéric Philipon, à la tête avec son épouse du Château Carpe Diem. Premier test grandeur nature l'hiver prochain.

Un mât installé dans les vignes du Château Carpe Diem à Cotignac - Collaborative Energy

Une aérogénératrice qui s'intègre parfaitement dans le paysage. Rien à voir en effet avec les grosses éoliennes aperçues de l'autoroute. Elle est déjà beaucoup plus petite, six mètres en gros, et avec des pales de 2,50 mètres. Des pales d'un brun mat qui va en plus se fondre dans la nature en toute saison. "Cela nous tenait à coeur car nous accueillons beaucoup de monde au domaine. C'est vraiment une bouffée d'oxygène, de biodiversité, de petites fleurs et de papillons, et on ne voulait pas dénaturer cet environnement. Donc on a travaillé pour que cette aérogénératrice se fonde dans le paysage" témoigne le vigneron.

La société Collaborative Energy a mis à disposition gracieusement le prototype, mais son installation engage des frais. Les propriétaires de Carpe Diem ont donc lancé une opération de financement participatif via la plateforme winefunding .

Un live-tasting le 20 mai permettra aux « winefunders » d’avoir un échange avec les propriétaires de Carpe Diem lors d’une dégustation par visioconférence.