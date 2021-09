Le château de Longpré fait revivre un cépage ariégeois oublié : le berdomenel

C'est une tendance qui s'observe de plus en plus chez les vignerons : faire revivre d'anciens cépages. C'est ce qu'a décidé de faire le Château de Longpré à Varilhes (Ariège) en relançant une production de berdomenel, cépage blanc datant du 19e siècle. 270 pieds ont été plantés au début de l'été.

Ils se distinguent par leur taille, dans un champ rempli de vignes. Les pieds de berdomenel commencent à peine à pousser, ils ont été plantés au début de l'été.

"Nous avons planté 270 pieds en juin. Depuis, je viens tous les jours, pour observer les feuilles, faire attention aux maladies, enlever les mauvaises herbes... C'est un peu mes bébés", sourit Laurence Didelot, œnologue du Château de Lonpré à Varilhes en Ariège, depuis 3 ans. Elle a récemment eu l'idée de relancer une production de berdomenel, cépage blanc ariégeois, totalement oublié depuis les années 50. Le propriétaire du château, Lilian Cantos, qui produit déjà du vin rouge, s'est lancé dans l'aventure.

Les pieds de berdomenel commencent à peine à pousser. La récolte est prévue pour dans 3 ans. © Radio France - Léa Dubost

Expérience menée avec l'IFV

Laurence Didelot a contacté l'Institut Français de la Vigne et du Vin, qui conservait d'anciens pieds de berdomenel. Ils ont été greffés puis plantés en face du Château de Longpré.

"Le but est d'évaluer les qualités œnologiques de ce cépage. C'est un vin du terroir, toutes les conditions sont réunies pour que cela se passe bien. Mais, tant d'années plus tard, on ne sait pas comment il va évoluer. C'est un vrai challenge, mais je pense que ça fait partie de nos responsabilités, aussi, de sauver ce patrimoine", explique l'œnologue, qui a déjà reçu de nombreux retours d'Ariègeois, fiers de voir un ancien cépage renaître.

Il faudra cependant attendre au moins quatre ans pour pouvoir déguster une bouteille de berdomenel. "Il paraît que c'est un cépage très aromatique, très frais, avec des notes même de fraise et de banane", précise Laurence Didelot.

Les anciens cépages ont la cote

À l'Institut Français de la Vigne et du Vin, Olivier Yobregat, ingénieur agronome, constate depuis quelques temps que les vignerons demandent de plus en plus à essayer d'anciens cépages.

"On le constate dans toutes les régions de France. Les vignerons s'intéressent à des cépages secondaires, pour avoir des vins différents, qui ont une histoire. Il y a les raisons techniques, patrimoniales, de marketing mais aussi la curiosité vigneronne et des consommateurs, qui font que ça mousse un peu autour des vieux cépages", constate Olivier Yobregat.

L'intérêt de faire revivre d'anciens cépages, c'est également leur adaptabilité au territoire. "Y'a pas mieux que de les faire renaître sur leur terroir. Avec tout ce qui se passe au niveau climatique, tous les changements, c'est peut-être aussi une réponse, peut-être l'avenir", conclut Laurence Didelot.