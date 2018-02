Deux chevaux Vercors de Barraquand participent pour la première fois cette année au Salon International de l'Agriculture à Paris. Vicky et Athos font partie d'une race qui vient d'être reconnue officiellement par le ministère.

Un mètre 55 au garrot, de couleur bai, c'est à dire marron-chocolat, et des poils noirs pour la queue, la crinière et les jambes : voici le cheval Vercors de Barraquand. Un animal taillé pour résister aux conditions climatiques difficiles du plateau, entre pluie, neige et soleil.

Le Vercors de Barraquand n'est pas très répandu : entre 150 et 200 individus existent aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle un "cheval de territoire". "La famille Barraquand venait en transhumance avec ses chevaux depuis Arles jusqu'au Vercors. Ces chevaux sont ensuite restés sur le plateau, mais ils ont gardé les deux noms" explique Marine Gaillard, qui élève ces chevaux à Corrençon en Vercors.

Le cheval n'a pas le gabarit nécessaire pour faire des débardages en forêt, mais il se débrouille très bien en saut d'obstacle, en dressage, et surtout en trek, de la randonnée équestre où il excelle grâce à sa bonne stabilité sur des chemins de montagne.

Reconnu après 20 ans d'efforts

Depuis samedi, Vicky, une jument de 9 ans et Athos, un étalon de 8 ans, sont donc présents dans les allées du Salon de l'Agriculture à Paris pour représenter leur race, reconnue officiellement depuis l'été dernier par le ministère de l'Agriculture. Un sésame que l'association nationale du cheval Vercors de Barraquand aura mis plus de 20 ans à obtenir.

Vicky, 9 ans, est également au salon. © Radio France - Bastien Deceuninck

Pour Sylvain Piltant, le propriétaire d'Athos et président de l'association, "le salon de l'agriculture est aussi un grand salon touristique et politique. Ça a donc une importance capitale pour la reconnaissance de ce cheval au sein de la filière."

Une reconnaissance qui a débuté dès ce lundi avec leur présentation officielle sur le grand ring du salon. Un tremplin pour cette "nouvelle" race?