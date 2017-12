Le chien qui décime les troupeaux de brebis abattu à Montfavet

Par Nina Valette, France Bleu Vaucluse

Depuis une semaine, un « chien-loup » a attaqué deux troupeaux de brebis et d’agneaux à Monfavet. Plus de 2000 euros de perte par propriétaire, et surtout beaucoup d’angoisse. Les lieutenants de louveterie et les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) l’ont abattu.