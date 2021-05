Le Cima 2021 aura bien lieu, mais à Evron, cette année

Le Cima ( Carrefour Interprofessionnel du Monde Agricole) 2021 va bien avoir lieu, cette année. Il avait dû être annulé l'an dernier, pour cause de crise sanitaire. Mais les éleveurs ne se retrouveront pas, comme d'habitude à Mayenne en juillet, mais à Evron en septembre.

Les représentants des syndicats d'éleveurs et les organisateurs le souhaitaient : le Cima 2021, le Carrefour Interprofessionnel du Monde Agricole, va bien pouvoir se tenir cette année. Il avait dû être annulé, l'an dernier, pour cause de Covid. Il pourra donc être organisé cette année, mais changement de date et changement de lieu.

A Evron, cette année

Le Cima ne pourra pas se tenir à Mayenne, comme les années précédentes, son site habituel ayant été détruit par les flammes en 2019. Le rendez-vous est donc donné à Evron, à l'occasion du festival de la viande, en septembre prochain.