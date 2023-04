Arrachage des vignes dans le vignoble de Bordeaux : "Les premiers arrivés seront les premiers servis"

Un mois et demi après les premières annonces du gouvernement , le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux s'est prononcé ce lundi lors d'une assemblée générale en faveur d'une enveloppe de 19 millions d'euros pour financer un plan d'arrachage de 9.500 hectares de vignes. La campagne débutera après les vendanges de 2023 . Les modalités d'attribution des primes (6000€/ha) doivent encore être précisées mais le CIVB indique d'ores et déjà que "les premiers arrivés seront les premiers servis".

"Le plan d'arrachage va venir restructurer notre vignoble", affirme Alan Sichel, le président du CIVB. C'est un vote très important puisqu'il montre le soutien et la solidarité de la filière à la situation catastrophique de certains viticulteurs. C'est une somme très importante, 19 millions, mais sur une enveloppe globale qui s'élèvera à 57 millions. L'État qui apporte 38 millions d'euros, le CIVB avec 19 millions et la Région avec une dizaine de millions d'euros sur les fonds Feader pour accompagner la transition vers d'autres modes d'agriculture".

Les primes à l'arrachage concerneront les vignes en capacité de produire et non pas celles déjà à l'abandon. Outre lutter contre la surproduction du vignoble bordelais, ce plan d'arrachage doit également permettre de lutter contre la Flavescence dorée, "une maladie qui tue le pied de vigne" et les parcelles abandonnées deviennent des foyers pour les insectes qui la transmettent.

"Le bateau coule et personne ne réagit"

Si l'Assemblée générale du CIVB a voté à l'unanimité en faveur de l'enveloppe de 19 millions d'euros, certains des vignerons présents ont toutefois émis quelques critiques, à l'image de Dominique Techer, viticulteur bio à Pomerol et porte-parole de la Confédération paysanne en Gironde.

"On a une instance qui vit dans un monde parallèle. C'est un peu l'orchestre qui continue à jouer sur le pont supérieur du Titanic, pendant qu'en-dessous, les gens sont déjà dans l'eau et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que ces gens n'ont pas pris la mesure du désastre absolu et massif qui est en cours."

En effet, selon les chiffres de l'interprofession elle-même, ce ne sont pas 9.500 mais près de 40.000 hectares de vignes qui sont cultivées "à perte". "Clairement, demain il va falloir trouver une solution pour ces 30.000 hectares restants. On ne dit pas qu'il faut tout arracher, mais il faut trouver des solutions", déclare Olivier Metzinger, viticulteur à Rions et membre du collectif Viti33. Ces critiques témoignent d'un malaise sous-jacent au sein du CIVB, une interprofession qui associe le monde du courtage et du négoce à la famille des vignerons.

"Il faut dépoussiérer nos institutions"

Ces 30.000 ha qui ne rapportent plus représentent "un drame social et économique pour la région", s'inquiète Dominique Techer. "C'est véritablement un vrai problème pour les viticulteurs. Mais demain et après-demain, ce sera aussi un problème pour le négoce, ajoute Olivier Metzinger. Et c'est là où nous, on trouve que c'est quand même assez stupéfiant de voir que ça ne semble pas être un critère qui est pris en compte aujourd'hui. Je trouve que la filière ne bouge pas. On dit "Bordeaux la belle endormie" concernant la ville, mais peut-être que la viticulture, c'est un peu ça aussi."

Alors que le CIVB est devenue une puissante institution depuis sa création en 1948, "ces gens qui composent cette assemblée ne sont plus représentatifs", lance Dominique Techer. "Dans les années 40, le négoce bordelais ne vendait que du Bordeaux. Aujourd'hui, ce négoce vend des vins du monde entier, explique Olivier Metzinger. Est-ce qu'il est encore complétement indépendant dans ses choix vis-à-vis de Bordeaux ou bien, est-ce que ce qui dicte son choix, c'est peut-être son entreprise globale et la vente d'autres vins ? Ce sont vraiment des sujets qu'il faudrait aborder."

"On peut toujours critiquer, mais quand même, répond Allan Sichel, le président du CIVB, le plan d'arrachage sanitaire n'a été possible que depuis fin 2022. Donc ça fait quatre mois qu'on travaille d'arrache pied dessus pour exploiter cette possibilité à son plein potentiel. Donc je n'accepte pas du tout qu'on puisse dire qu'on ne s'en préoccupe pas. Nous faisons le maximum avec les outils dont nous disposons", assure celui dont la famille, depuis 1856, a fait fortune dans le négoce bordelais.