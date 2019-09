Le cochon du Ventoux un label de qualité

Saint-Christol D'Albion, Saint-Christol, France

C'est désormais la maison Filière qui transforme et commercialise la viande produite par les quatre éleveurs associés dans cette marque déposée. La demande des consommateurs pour des produits sans et locaux est un atout pour le développement de cette filière "cochon du Ventoux".

Une zone géographique délimitée

Au pied du mont Ventoux les animaux sont engraissés dans des parcs où ils ne sont pas plus de 60 à l'hectare. Ils sont nourris avec un aliment spécialement conçu pour eux sans OGM et avec plus de céréales que de maïs. Ils sont abattus à saint Saturnin les Apt dans un abattoir plus artisanal qu’industriel.

Une marque déposée

Le cochon du Ventoux n’est pas une appellation d'origine mais avant tout une filière économique qui vise à revitaliser le secteur agricole dans le territoire du futur parc naturel régional. Prochaine étape pour les cochons du Ventoux : trouver de nouveaux éleveurs prêts a s'engager dans l'aventure.