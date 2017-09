Le collier électronique pour chien, accessoire phare de la rentrée des chasseurs

L'ouverture de la chasse c'est ce samedi en Dordogne. L'occasion pour les passionnés de renouveler leur attirail. Cette année, ce qui a le plus de succès c'est le collier électronique pour chien. Un accessoire qui permet de géolocaliser l'animal lorsqu'il s'éloigne trop.

La chasse c'est une passion mais aussi un business juteux pour les magasins spécialisés. Au magasin Périgord Chasse Pêche, dans la zone industrielle de Marsac par exemple, les vendeurs voient défiler les chasseurs depuis le 15 août. Jusqu'au 15 septembre c'est la période la plus intéressante pour ces enseignes.

En ce moment, l'accessoire le plus demandé c'est le collier pour chien, électronique. Mathias, vendeur : "il permet de géolocaliser le chien et de le retrouver rapidement".

Car le collier est relié à un écran. On voit donc le chien progresser en temps réel sur une carte. L'animal est géolocalisé de manière très précise. On voit également à combien de kilomètres se trouve le chien. "Après il suffit de prendre la voiture et d'aller chercher le chien tout simplement", explique le vendeur.

Il existe une version avec signal sonore pour alerter le chien qu'il s'est trop éloigné, et il y a même une version lumineuse : le collier s'allume et le chien devient plus visible dans la nuit.

Toutefois, l'équipement reste est onéreux. Compter 700 euros pour bon collier électronique.