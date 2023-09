Le colza souffre du manque d'eau en Berry

Les surfaces de colza ont diminué de 20 % chez nous, ces dix dernières années. Le Berry n'est plus le leader français. Et cela ne devrait pas s'arranger cette année. Certains colzas, ceux qui n'ont pas atteint le stade de une à deux feuilles , sont cuits. Les fortes chaleurs et le manque d'eau depuis un mois ont eu raison d'eux. : " On a eu un épisode de pluie les 2,3 et 4 août, résume Guillaume Houivet, directeur de la fédération departementale des groupements d'études et de développement agricole du Cher. Et depuis, c'est le désert. Pour nos parcelles de colza, une petite partie a levé, mais celles qui peinaient à lever ont beaucoup souffert des dernières grossses chaleurs et beaucoup n'iront pas au bout." Et pas question de resemer du colza sur ces parcelles comme on le faisait il y a encore quelques années. C'est aujourd'hui déconseillé avec le réchauffement climatique : " Maintenant on a des problèmatiques de ravageurs vers fin septembre et il faut que les colzas aient atteint le stade trois ou quatre feuilles pour pouvoir résister. On sème donc de plus en plus tôt et ça ne servirait plus à rien de resemer maintenant les parcelles qui ont grillé ou qui sont mal levées. Le plus simple est de penser à une culture de substitution." Le tournesol notamment.

Guillaume Houivet, directeur du FDGEDA du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le colza, c'est un peu une loterie aujourd'hui pour les producteurs du Berry : " C'est très stressant pour eux, poursuit Guillaume Houivet. Le semis, c'est un coût de 70 à 100 euros par hectare sans être sûr que ça lèvera si on n'a pas les épisodes de pluie nécessaires. Il faut un peu de chance aujourd'hui pour que ça réussisse. On est vraiment obligé de modifier notre approche culturale à cause du réchauffement climatique, notamment depuis 2019 où on a pu récolter que 10.000 hectares de colza dans le Cher."

Le colza est passé de 100.000 hectares en Berry, il y a quelques années à 80.000 hectares aujourd'hui.