Le comice de Feurs, vitrine du monde agricole ce week-end

Avec environ 400 animaux exposés par 127 éleveurs, le comice est un rendez-vous festif capital pour le monde agricole puisqu'il peut amener 50 000 visiteurs. Un enjeu économique également.

Après le salon de l'agriculture à Paris porte de Versaille. Dans la Loire, on se prépare aussi à accueillir notre évènement agricole. La 133e édition du Comice de Feurs. Elle aura lieu de vendredi à dimanche. Environ 400 bêtes dont 257 vaches seront exposées par 127 éleveurs. Des vaches à viande pour les concours et les ventes, charolaises principalement et également limousines depuis une dizaine d'années. À cela, il faut ajouter les reproductrices. Au final, c'est une belle vitrine du monde agricole avec ces fermes pour les enfants et sa diversité de races et d'espèces d'animaux exposés. France Bleu Saint-Étienne Loire et son studio prendront part aux festivités samedi et dimanche.

Des plaques jusqu'à Buenos Aires !

Il y aura notamment le concours qui distribue des plaques pour les vaches gagnantes. D'ailleurs parfois, ces plaques se retrouvent à l'autre bout du monde, jusqu'en Argentine. C'est une fierté et un vrai enjeu de représentation pour Pierre Dosson, organisateur du Comice de Feurs. "C'est la maison Troisgros qui a acheté une viande issue du comice de Feurs chez un boucher de Roanne. La plaque a été fournie avec le morceau de viande et comme ils ont ouvert leur restaurant à Buenos Aires, ils ont exporté à la fois le comice de Feurs, le boucher de Roanne et leur maison. C'est un petit bout de fierté. Chaque fois que je trouve des plaques du comice de Feurs chez un boucher je suis souriant" explique-t-il.

Un enjeu économique pour les éleveurs

Bien vendre une vache, c'est parfois la croix et la bannière pour les éleveurs. Alors gagner un trophée au comice, c'est une vraie bonne affaire pour Damien Clapeyron et ses belles limousines.

Une plaque rouge, grand prix d'honneur, ça double la valeur de la bête.

Chaque fois, c'est la récompense de plusieurs mois de travail : "Peut-être pas depuis la naissance mais depuis le sevrage, sept huit mois, jusqu'à l'age du concours, c'est à dire environ 30 mois". Mais attention ces ventes ne sont pas très significatives à l'échelle d'une exploitation. C'est la Nuance apportée par Jean-Luc Conseillon, l'un des organisateurs du comice : "Pour sortir deux ou trois animaux sur un élevage, il y en a 50 autres à vendre avant. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, il ne faut pas croire que parce qu'on a fait un prix à Feurs, tous les problèmes sont résolus".